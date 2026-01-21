SSPC abre vacantes para el Servicio de Protección Federal; ofrecen más de 13 mil pesos mensuales

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, abrió la convocatoria 2026 para mujeres y hombres de entre 18 y 65 años interesados en incorporarse al Servicio de Protección Federal (SPF).

Las personas seleccionadas ocuparán plazas federales como guardias especializados en protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones de dependencias de la Administración Pública Federal, así como de órganos del Poder Legislativo y Judicial, organismos autónomos e instituciones que lo soliciten.

TE PUEDE INTERESAR: SSPC detiene a Jesús ‘N’, presunto miembro de los CIDA, por triple homicidio en Acapulco, Guerrero

ESTE ES EL SALARIO Y LAS PRESTACIONES QUE SE OFRECEN

Las vacantes contemplan un salario mensual neto de 13 mil 607 pesos, además de prestaciones superiores a las de ley, entre las que se incluyen: