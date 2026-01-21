SSPC abre vacantes para el Servicio de Protección Federal; ofrecen más de 13 mil pesos mensuales

/ 21 enero 2026
    La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, abrió la convocatoria 2026 para mujeres y hombres de entre 18 y 65 años interesados en incorporarse al Servicio de Protección Federal (SPF). CUARTOSCURO

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, abrió la convocatoria 2026 para mujeres y hombres de entre 18 y 65 años interesados en incorporarse al Servicio de Protección Federal (SPF).

Las personas seleccionadas ocuparán plazas federales como guardias especializados en protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones de dependencias de la Administración Pública Federal, así como de órganos del Poder Legislativo y Judicial, organismos autónomos e instituciones que lo soliciten.

ESTE ES EL SALARIO Y LAS PRESTACIONES QUE SE OFRECEN

Las vacantes contemplan un salario mensual neto de 13 mil 607 pesos, además de prestaciones superiores a las de ley, entre las que se incluyen:

1. Seguro médico por riesgo laboral;

2. Seguro de vida;

3. Seguridad social;

4. Crédito hipotecario;

5. 20 días de vacaciones al año;

6. Prima vacacional y aguinaldo;

7. Vales de despensa anuales;

8. Licencias de maternidad y paternidad;

9. Capacitaciones y certificaciones nacionales e internacionales.

Con esta convocatoria, la SSPC busca ofrecer a la ciudadanía la oportunidad de integrarse a una corporación policial con alcance nacional, además de iniciar una carrera profesional en el ámbito de la seguridad pública, con opciones de crecimiento, especialización y desarrollo continuo.

REQUISITOS Y DOCUMENTOS QUE SE TE SOLICITARÁN EN LA POSTULACIÓN

Entre los principales requisitos para participar en la convocatoria se encuentran:

1. Secundaria terminada como mínimo;

2. Estatura mínima de 1.50 metros para mujeres y 1.60 metros para hombres;

3. Buen estado de salud física y mental;

4. Disponibilidad para cambiar de residencia a cualquier parte del país.

Mientras que los documentos que se deben presentar, son los siguientes:

* Comprobante de domicilio;

* Certificado del último grado de estudios;

* Credencial del INE vigente;

* Constancia de situación fiscal actualizada;

* CURP;

* Referencias personales;

* Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada (en el caso de los hombres);

* Fotografía tamaño infantil.

FECHAS Y SEDES ESTABLECIDAS PARA LA JORNADA DE RECLUTAMIENTO

La SSPC realizará jornadas de reclutamiento en diversas entidades del país:

1. Ciudad de México

* Milpa Alta: día 26 de enero

2. Estado de México

* Acolman: 20 de enero

* Texcoco: 19 de enero

* Atlautla: 23 de enero

* Teotihuacán: 23 de enero

* Amecameca: 26 de enero

* Otumba: 28 de enero

* Valle de Chalco: 28 de enero

* Chimalhuacán: 30 de enero

* Nezahualcóyotl: 30 de enero

3. Morelos

* Cuautla: 20 de enero

* Jojutla: 21 de enero

* Cuernavaca: 22 de enero

4. Otros estados

* Puebla: 26 y 27 de enero

* Tlaxcala: 30 de enero

* Apizaco: 29 de enero

Otras oficinas de reclutamiento permanente se encuentran establecidas en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México y en Ecatepec, Estado de México. También puede consultar mayor información a llamando al 800 007 7377 ó 555 484 6700, extensiones 68482, 68483, 68486 y 68515.

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

