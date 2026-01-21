SSPC abre vacantes para el Servicio de Protección Federal; ofrecen más de 13 mil pesos mensuales
La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres de 18 a 65 años de edad... Conoce AQUÍ todos los requisitos
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, abrió la convocatoria 2026 para mujeres y hombres de entre 18 y 65 años interesados en incorporarse al Servicio de Protección Federal (SPF).
Las personas seleccionadas ocuparán plazas federales como guardias especializados en protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones de dependencias de la Administración Pública Federal, así como de órganos del Poder Legislativo y Judicial, organismos autónomos e instituciones que lo soliciten.
ESTE ES EL SALARIO Y LAS PRESTACIONES QUE SE OFRECEN
Las vacantes contemplan un salario mensual neto de 13 mil 607 pesos, además de prestaciones superiores a las de ley, entre las que se incluyen:
1. Seguro médico por riesgo laboral;
2. Seguro de vida;
3. Seguridad social;
4. Crédito hipotecario;
5. 20 días de vacaciones al año;
6. Prima vacacional y aguinaldo;
7. Vales de despensa anuales;
8. Licencias de maternidad y paternidad;
9. Capacitaciones y certificaciones nacionales e internacionales.
Con esta convocatoria, la SSPC busca ofrecer a la ciudadanía la oportunidad de integrarse a una corporación policial con alcance nacional, además de iniciar una carrera profesional en el ámbito de la seguridad pública, con opciones de crecimiento, especialización y desarrollo continuo.
REQUISITOS Y DOCUMENTOS QUE SE TE SOLICITARÁN EN LA POSTULACIÓN
Entre los principales requisitos para participar en la convocatoria se encuentran:
1. Secundaria terminada como mínimo;
2. Estatura mínima de 1.50 metros para mujeres y 1.60 metros para hombres;
3. Buen estado de salud física y mental;
4. Disponibilidad para cambiar de residencia a cualquier parte del país.
Mientras que los documentos que se deben presentar, son los siguientes:
* Comprobante de domicilio;
* Certificado del último grado de estudios;
* Credencial del INE vigente;
* Constancia de situación fiscal actualizada;
* CURP;
* Referencias personales;
* Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada (en el caso de los hombres);
* Fotografía tamaño infantil.
FECHAS Y SEDES ESTABLECIDAS PARA LA JORNADA DE RECLUTAMIENTO
La SSPC realizará jornadas de reclutamiento en diversas entidades del país:
1. Ciudad de México
* Milpa Alta: día 26 de enero
2. Estado de México
* Acolman: 20 de enero
* Texcoco: 19 de enero
* Atlautla: 23 de enero
* Teotihuacán: 23 de enero
* Amecameca: 26 de enero
* Otumba: 28 de enero
* Valle de Chalco: 28 de enero
* Chimalhuacán: 30 de enero
* Nezahualcóyotl: 30 de enero
3. Morelos
* Cuautla: 20 de enero
* Jojutla: 21 de enero
* Cuernavaca: 22 de enero
4. Otros estados
* Puebla: 26 y 27 de enero
* Tlaxcala: 30 de enero
* Apizaco: 29 de enero
Otras oficinas de reclutamiento permanente se encuentran establecidas en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México y en Ecatepec, Estado de México. También puede consultar mayor información a llamando al 800 007 7377 ó 555 484 6700, extensiones 68482, 68483, 68486 y 68515.