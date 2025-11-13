Empleados de Starbucks inician una huelga en 65 tiendas de EU en concurrido Día del Vaso Rojo

Internacional
/ 13 noviembre 2025
    Empleados de Starbucks inician una huelga en 65 tiendas de EU en concurrido Día del Vaso Rojo
    No hay una fecha establecida para el fin de la huelga, y más tiendas están preparadas para unirse si Starbucks no llega a un acuerdo contractual con el sindicato, dijeron los organizadores. FOTO: AP.

La huelga tenía como objetivo interrumpir el Día del Vaso Rojo de Starbucks, que suele ser uno de los días más ajetreados del año para la compañía

NUEVA YORK.- Más de 1.000 trabajadores sindicalizados de Starbucks se declararon en huelga en 65 tiendas de Estados Unidos el jueves para protestar por la falta de progreso en las negociaciones laborales con la compañía.

Alrededor de un millar de empleados han acogido a una huelga indefinida en 65 establecimientos a lo largo de 40 ciudades del país después de seis meses sin avances en la negociación para obtener mejores condiciones y salarios, indicó en una nota Starbucks Workers United (SWU).

La acción llega en el conocido Red Cup Day, una jornada clave de ventas con la que Starbucks inaugura la temporada navideña. Según el sindicato, los empleados en 550 establecimientos sindicalizados se preparan para unirse si Starbucks no les ofrece un contrato “justo”.

Por su parte Starbucks enfatizó que la gran mayoría de sus tiendas en Estados Unidos estarán abiertas y operando con normalidad el jueves.

El gigante del café tiene 10.000 tiendas de propiedad de la compañía en Estados Unidos, así como 7.000 ubicaciones con licencia en lugares como supermercados y aeropuertos.

SWU señala que hace seis meses que la conversaciones están paradas y que la empresa “rechazó ofrecer nuevas propuestas para abordar los reclamos de los trabajadores para más personal, salarios más altos y la resolución de cientos de cargos por prácticas laborales injustas”.

Los delegados sindicales rechazaron una propuesta de contrato el pasado abril al considerar que no mejoraba los salarios y beneficios en el primer año y no solucionaba la falta de personal, según la nota.

Cabe destacar que Starbucks, en declaraciones a los medios, que minimizó el peso del sindicato dentro de su plantilla y el impacto de su acción iniciada hoy, pero aseguró que la empresa está dispuesta a negociar pero el sindicato no ha querido y sostuvo que ya ofrece “el mejor trabajo minorista”.

Alrededor de 550 tiendas de Starbucks de propiedad de la compañía en Estados Unidos están actualmente sindicalizadas. Más han votado para sindicalizarse, pero Starbucks cerró 59 tiendas sindicalizadas en septiembre como parte de una campaña de reorganización más amplia.

