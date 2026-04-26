Tarjeta Dorada para adultos mayores: beneficios y requisitos para tramitarla

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 26 abril 2026
    Tarjeta Dorada para adultos mayores: beneficios y requisitos para tramitarla
    La Tarjeta Dorada para adultos mayores ha generado interés por los descuentos y beneficios que ofrece en Guerrero. Foto: AS

Desde apoyo en trámites hasta descuentos en transporte y comercios, este programa busca reducir gastos para las personas mayores de 60 años.

La Tarjeta Dorada para adultos mayores se ha convertido en uno de los programas que más interés ha despertado entre la población de Guerrero. Este apoyo, impulsado por el gobierno estatal y la Secretaría de Bienestar local, busca brindar descuentos y beneficios económicos a personas de la tercera edad.

Aunque muchas personas la comparan con la credencial del INAPAM, es importante aclarar que no la sustituye. Se trata de un programa adicional que ofrece beneficios específicos dentro del estado de Guerrero.

https://vanguardia.com.mx/informacion/tarjeta-rosa-2026-requisitos-y-como-obtener-el-apoyo-de-6-mil-pesos-AH20279854

¿Qué beneficios ofrece la Tarjeta Dorada?

Uno de los principales objetivos de este programa es ayudar a los adultos mayores a reducir gastos en servicios básicos, trámites y actividades cotidianas.

Entre los beneficios más destacados se encuentran:

- 35% de descuento en tenencia vehicular

- 30% de descuento en trámites del Registro Civil

- 30% de descuento en trámites del Registro Público de la Propiedad

- Descuentos en servicios de agua potable y predial en 59 municipios

- Tarifas preferenciales en transporte público en 9 municipios

- Beneficios y promociones en más de 500 establecimientos, incluyendo hoteles y restaurantes

- Entrada gratuita al Zoológico Zoochilpan

Estos descuentos pueden representar un alivio económico importante para quienes dependen de ingresos fijos, pensiones o apoyos gubernamentales.

¿Quiénes pueden tramitar la Tarjeta Dorada?

El programa está disponible únicamente para personas que viven en el estado de Guerrero. Para acceder al beneficio, es necesario cumplir con algunos requisitos básicos.

Requisitos para solicitarla

Los interesados deben presentar:

- Tener 60 años o más

- CURP actualizada

- Identificación oficial vigente (INE)

- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

- Formulario de solicitud

Es importante revisar los módulos oficiales de atención para conocer horarios y puntos de registro disponibles en cada municipio.

¿La Tarjeta Dorada reemplaza al INAPAM?

No. Aunque ambas ofrecen descuentos para adultos mayores, la Tarjeta Dorada funciona como un programa complementario y no sustituye la credencial del INAPAM.

Esto significa que una persona puede acceder a ambos beneficios siempre que cumpla con los requisitos correspondientes.

¿Por qué podría ser una buena opción?

Para muchos adultos mayores, cada descuento puede representar un ahorro significativo mes con mes. Gastos relacionados con transporte, trámites gubernamentales o servicios básicos pueden afectar el presupuesto, especialmente cuando se depende de una pensión.

https://vanguardia.com.mx/informacion/pension-del-bienestar-cuando-depositan-los-6-mil-400-pesos-del-periodo-mayo-junio-de-2026-calendario-tentativo-JD20233648

La Tarjeta Dorada busca aliviar parte de esa carga económica y ofrecer mejores condiciones para este sector de la población.

Si resides en Guerrero y cumples con los requisitos, este programa podría convertirse en una herramienta útil para ahorrar y acceder a beneficios exclusivos durante 2026.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Programas Sociales
adultos mayores
trámites

Localizaciones


Guerrero

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
El Tren Suburbano fue adquirido al 100% por el Estado mexicano, por lo que afirmó que ‘es ahora un tren del pueblo de México’

Sheinbaum presume tren al AIFA como parte de infraestructura de primer orden
Los famosos payasos “Regalito” y el “Escuadrón Payasos” encabezan el elenco artístico que se presentará de manera gratuita en el sector de la colonia Tierra y Libertad.

Monclova se viste de fiesta: Anuncian gran festejo del Día de la Niña y el Niño

La ENOE se trata de la principal fuente de información sobre el mercado laboral mexicano, pues ofrece datos de la fuerza de trabajo, la ocupación, la informalidad laboral, la subocupación y la desocupación.

La informalidad laboral en México representa casi 55% del total de trabajadores en marzo de 2026

Si miras dentro de tu botiquín, es probable que haya buenas y malas noticias en lo que se refiere a la salud cerebral.

4 medicamentos que pueden aumentar el riesgo de demencia
Usuarios pueden pagar el recibo de luz desde el celular con la app CFE Contigo o en línea y también presentar aclaraciones en caso de cobros irregulares.

CFE Contigo 2026: así puedes pagar tu recibo de luz desde el celular

Epic Film Institute y Universidad Carolina presentaron los cortometrajes de sus alumnos en la FILC 2026.

De la tragedia ambiental a la sátira fílmica: Los cortos que cautivaron al público en la FILC 2026
Invitación. El artista logró que los asistentes vivieran cada canción con un toque especial y como una experiencia única.

Da Humbe la mejor noche de la gira ‘Dueño del Cielo’ en el auditorio Parque Las Maravillas de Saltillo
Gaby López cerró con -4 en The Chevron Championship 2026 y terminó en el Top 12 del primer Major del año en la LPGA.

Orgullo de México: Gaby López firma destacada actuación en el Top 12 de The Chevron Championship