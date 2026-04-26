Tarjeta Dorada para adultos mayores: beneficios y requisitos para tramitarla

Aunque muchas personas la comparan con la credencial del INAPAM, es importante aclarar que no la sustituye. Se trata de un programa adicional que ofrece beneficios específicos dentro del estado de Guerrero.

La Tarjeta Dorada para adultos mayores se ha convertido en uno de los programas que más interés ha despertado entre la población de Guerrero. Este apoyo, impulsado por el gobierno estatal y la Secretaría de Bienestar local, busca brindar descuentos y beneficios económicos a personas de la tercera edad.

¿Qué beneficios ofrece la Tarjeta Dorada?

Uno de los principales objetivos de este programa es ayudar a los adultos mayores a reducir gastos en servicios básicos, trámites y actividades cotidianas.

Entre los beneficios más destacados se encuentran:

- 35% de descuento en tenencia vehicular

- 30% de descuento en trámites del Registro Civil

- 30% de descuento en trámites del Registro Público de la Propiedad

- Descuentos en servicios de agua potable y predial en 59 municipios

- Tarifas preferenciales en transporte público en 9 municipios

- Beneficios y promociones en más de 500 establecimientos, incluyendo hoteles y restaurantes

- Entrada gratuita al Zoológico Zoochilpan

Estos descuentos pueden representar un alivio económico importante para quienes dependen de ingresos fijos, pensiones o apoyos gubernamentales.

¿Quiénes pueden tramitar la Tarjeta Dorada?

El programa está disponible únicamente para personas que viven en el estado de Guerrero. Para acceder al beneficio, es necesario cumplir con algunos requisitos básicos.

Requisitos para solicitarla

Los interesados deben presentar:

- Tener 60 años o más

- CURP actualizada

- Identificación oficial vigente (INE)

- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

- Formulario de solicitud

Es importante revisar los módulos oficiales de atención para conocer horarios y puntos de registro disponibles en cada municipio.

¿La Tarjeta Dorada reemplaza al INAPAM?

No. Aunque ambas ofrecen descuentos para adultos mayores, la Tarjeta Dorada funciona como un programa complementario y no sustituye la credencial del INAPAM.

Esto significa que una persona puede acceder a ambos beneficios siempre que cumpla con los requisitos correspondientes.

¿Por qué podría ser una buena opción?

Para muchos adultos mayores, cada descuento puede representar un ahorro significativo mes con mes. Gastos relacionados con transporte, trámites gubernamentales o servicios básicos pueden afectar el presupuesto, especialmente cuando se depende de una pensión.