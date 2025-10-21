¿Te dieron toloache?... la peligrosa planta con ‘poderes amorosos’ que podría causar la muerte

/ 21 octubre 2025
    ¿Te dieron toloache?... la peligrosa planta con ‘poderes amorosos’ que podría causar la muerte
    Conocida también como hierba del diablo, el toloache contiene alcaloides tropánicos como la escopolamina, la hiosciamina y la atropina, que afectan el sistema nervioso central. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El toloache es una planta conocida en México por sus supuestos efectos afrodisíacos y mágicos, pero su consumo puede ser extremadamente peligroso

El toloache, cuyo nombre científico es Datura stramonium, es una planta silvestre que crece principalmente en zonas rurales de México y Centroamérica. Desde tiempos antiguos, ha sido utilizada con fines rituales, medicinales y supersticiosos, sobre todo en contextos de hechicería y creencias populares relacionadas con el amor.

Conocida también como hierba del diablo, el toloache contiene alcaloides tropánicos como la escopolamina, la hiosciamina y la atropina, que afectan el sistema nervioso central. Estas sustancias son responsables tanto de los efectos alucinógenos como de los riesgos mortales asociados a la planta.

USOS TRADICIONALES DEL TOLOACHE

En la cultura popular mexicana, el toloache ha sido vinculado a rituales de amor, en los cuales se prepara en forma de infusiones, polvos o filtros para “atraer afecto” o “despertar pasión” en otra persona. Otros usos incluyen:

• Tratamientos tradicionales para problemas respiratorios, como asma o tos.

• Alivio de dolor leve y espasmos musculares.

• Participación en ceremonias de brujería o hechicería, sobre todo en la región central de México.

A pesar de su historia cultural, la planta es altamente tóxica, y su ingesta accidental o voluntaria puede provocar intoxicaciones graves e incluso la muerte.

EFECTOS SECUNDARIOS Y PELIGROS DEL TOLOACHE

El consumo de toloache puede desencadenar una serie de síntomas peligrosos, entre los que destacan:

• Confusión y desorientación

• Alucinaciones visuales y auditivas

• Pupilas dilatadas y visión borrosa

• Aumento de la frecuencia cardíaca y presión arterial

• Sequedad extrema de boca y piel

• Convulsiones y coma en casos graves

En situaciones críticas, la intoxicación por toloache puede ser letal, especialmente en niños, ancianos o personas con condiciones médicas preexistentes.

CÓMO IDENTIFICAR EL TOLOACHE

El toloache se reconoce por sus características particulares:

• Hojas grandes y dentadas de color verde intenso

• Flores blancas o lilas con forma de trompeta

• Frutos espinosos que contienen numerosas semillas tóxicas

• Crecimiento silvestre en campos, bordes de caminos y terrenos abandonados

Se recomienda no manipular ni consumir la planta sin supervisión médica o conocimiento experto, debido a su toxicidad.

SOBRE EL TOLOACHE

¿Qué es el toloache?

Es una planta silvestre de México conocida por sus propiedades afrodisíacas y alucinógenas, pero extremadamente venenosa.

¿El toloache sirve para enamorar?

En la tradición popular se cree que sí, pero su uso es ilegal y peligroso, y puede causar intoxicación grave o muerte.

¿Puede el toloache matar?

Sí. El consumo de hojas, semillas o flores puede producir parálisis, convulsiones y muerte.

¿Cómo se consume el toloache?

Se ha utilizado en infusiones, polvos y filtros, aunque ninguna de estas formas es segura.

¿Quiénes están en mayor riesgo?

Niños, ancianos, personas con problemas cardíacos o neurológicos, y cualquier persona que ingiera la planta accidentalmente.

DATOS CURIOSOS

• El toloache ha sido protagonista de cuentos y leyendas mexicanas sobre hechizos de amor y maldiciones.

• Su nombre proviene del náhuatl “toloatzin”, que significa “planta que hace soñar”.

• La escopolamina presente en la planta es conocida también como “polvo del diablo” y ha sido usada en crímenes por su efecto de sumisión mental.

• A pesar de su toxicidad, algunas culturas la han empleado de forma ritual para inducir trances y visiones espirituales.

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

