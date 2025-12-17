No cesa violencia en Sinaloa: registran balaceras y narcobloqueos

La violencia no cesa en Sinaloa. Esta vez el municipio de Escuinapa registró balaceras y bloqueos de vías de comunicación, lo que llevó a la suspensión de eventos oficiales y escolares.

La Secretaría de Seguridad de Sinaloa confirmó los hechos a la vez que informó que ya se estaban atendiendo.

”#SSPSinaloa informa que, este 17 de diciembre de 2025, se registró un evento de seguridad en el municipio de Escuinapa, donde también se presentó un bloqueo a una vía de comunicación, hechos que ya están siendo atendidos por autoridades de los tres órdenes de gobierno que conforman el Grupo Interinstitucional”, posteó la dependencia.