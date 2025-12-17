No cesa violencia en Sinaloa: registran balaceras y narcobloqueos
Hechos violentos en Escuinapa llevaron a autoridades a suspender actividades oficiales y escolares
La violencia no cesa en Sinaloa. Esta vez el municipio de Escuinapa registró balaceras y bloqueos de vías de comunicación, lo que llevó a la suspensión de eventos oficiales y escolares.
La Secretaría de Seguridad de Sinaloa confirmó los hechos a la vez que informó que ya se estaban atendiendo.
”#SSPSinaloa informa que, este 17 de diciembre de 2025, se registró un evento de seguridad en el municipio de Escuinapa, donde también se presentó un bloqueo a una vía de comunicación, hechos que ya están siendo atendidos por autoridades de los tres órdenes de gobierno que conforman el Grupo Interinstitucional”, posteó la dependencia.
Ante los riesgos, la dependencia estatal exhortó a la ciudadanía a evitar la zona de conflicto y atender las indicaciones de las autoridades desplegadas en el operativo para contrarrestar la situación.
El alcalde de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz Simental, declaró a medios que la prioridad es salvaguardar a la ciudadanía, a la que pidió permanecer en sus domicilios hasta que las condiciones sean seguras.
Detalló que se suspendieron actividades oficiales y escolares y que se mantiene dando seguimiento a la situación de violencia.
El bloqueo se dio en el tramo federal que conecta a Escuinapa con Tecualilla.