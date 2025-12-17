No cesa violencia en Sinaloa: registran balaceras y narcobloqueos

México
/ 17 diciembre 2025
    No cesa violencia en Sinaloa: registran balaceras y narcobloqueos
    Autoridades pidieron a la ciudadanía atender las indicaciones sobre las condiciones de seguridad. FOTO: TOMADA DE VIDEO

Hechos violentos en Escuinapa llevaron a autoridades a suspender actividades oficiales y escolares

La violencia no cesa en Sinaloa. Esta vez el municipio de Escuinapa registró balaceras y bloqueos de vías de comunicación, lo que llevó a la suspensión de eventos oficiales y escolares.

La Secretaría de Seguridad de Sinaloa confirmó los hechos a la vez que informó que ya se estaban atendiendo.

TE PUEDE INTERESAR: A menos de un mes de que entren en vigor... aranceles podrían amenazar a la Industria del juguete de México

”#SSPSinaloa informa que, este 17 de diciembre de 2025, se registró un evento de seguridad en el municipio de Escuinapa, donde también se presentó un bloqueo a una vía de comunicación, hechos que ya están siendo atendidos por autoridades de los tres órdenes de gobierno que conforman el Grupo Interinstitucional”, posteó la dependencia.

Ante los riesgos, la dependencia estatal exhortó a la ciudadanía a evitar la zona de conflicto y atender las indicaciones de las autoridades desplegadas en el operativo para contrarrestar la situación.

El alcalde de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz Simental, declaró a medios que la prioridad es salvaguardar a la ciudadanía, a la que pidió permanecer en sus domicilios hasta que las condiciones sean seguras.

Detalló que se suspendieron actividades oficiales y escolares y que se mantiene dando seguimiento a la situación de violencia.

El bloqueo se dio en el tramo federal que conecta a Escuinapa con Tecualilla.

Temas


Violencia

Localizaciones


Sinaloa

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Visita indeseada a México

Visita indeseada a México
true

Ataques dentro del reino de la 4T contra la Presidenta
La titular de la CFE también destacó los avances de la central fotovoltaica de Puerto Peñasco, en Sonora, cuya fase tres iniciará construcción la próxima semana.

CFE acelera nuevas centrales para blindar el suministro eléctrico del país
El ISSSTE informó que la segunda exhibición del aguinaldo 2025 para personas pensionadas y jubiladas se depositó junto con la pensión

ISSSTE informa plazo de pago de la segunda parte del aguinaldo para pensionados
Paramount lanzó una oferta hostil la semana pasada, pidiendo a los inversionistas que rechazaran el acuerdo con Netflix favorecido por la junta de Warner Bros. FOTO:

Warner Bros Discovery rechaza la contraoferta de Paramount y favorece a Netflix
La circulación de la influenza H3N2 tipo K ha encendido alertas sanitarias. Identificarla a tiempo mediante pruebas especializadas permite iniciar tratamiento oportuno.

¿Cómo saber si tengo gripe H3N2 tipo K?... esta es la prueba para detectarla
La reconocida modelo argentina y conductora de Televisa, Dora Noemí Kerchen, mejor conocida como Dorismar, denunció haber sido víctima de una “mala praxis” tras una cirugía estética.

Dorismar, modelo y presentadora de Televisa, muestra resultados de cirugía estética fallida
Los cinturones de la división quedan vacantes.

Adiós de Terence Crawford: Canelo Álvarez no tendrá revancha histórica tras retiro del boxeador