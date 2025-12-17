Estados Unidos busca ‘recuperar’ el derecho al petróleo de Venezuela

El 17 de diciembre se reportó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene como objetivo el recuperar los ‘derechos’ de petróleo en el territorio de Venezuela.

Trump detalló que dichos derechos serán devueltos a las empresas petroleras que fueron ‘expulsadas’ desde el 2007, por la administración del anterior presidente Venezolano, Hugo Chávez.

‘Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente. Lo queremos de vuelta. Nos quitaron nuestros derechos petroleros, a pesar de que hay mucho petróleo allí, como saben, expulsaron a nuestras empresas, y lo queremos de vuelta’. Insistió Trump en una rueda de prensa en la base aérea Andrews.

En Venezuela, desde 1976, la industria del petróleo fue nacionalizado. Hecho dictado por el presidente de aquel tiempo, Carlos Andrés Pérez, Las operaciones petroleras fueron reservadas por la industrial estatal de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

En el 2007, bajo el régimen chavista, las transnacionales debían convertirse en socias minoritarias de Pdvsa o expulsarse del territorio venezolano.

En el presente, Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, aseguró que la industria venezolana existe gracias a los Estados Unidos y que su nacionalización es declarado, por él, como: ‘el mayor robo registrado de riqueza y de propiedad estadounidense’.

Las declaraciones de la administración de Trump fueron expresadas después que los Estados Unidos haya cerrado por completo las vías marítimas y áreas del territorio venezolano.

El periodista, descrito por los medios como conservador, de los Estados Unidos, Tucker Carlson, aseguró que el presidente Trump hará la declaración oficial de guerra a Venezuela en su discurso de miércoles, el 17 de diciembre.