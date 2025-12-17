Representó inversión fija 24.3 por ciento del PIB de México en 2024: Inegi

México
/ 17 diciembre 2025
    Representó inversión fija 24.3 por ciento del PIB de México en 2024: Inegi
    La industria manufacturera concentró el 95.5 por ciento de la Formación Bruta de Capital Fijo de México en 2024. ESPECIAL
Reforma
Reforma

Los flujos de activos que se produjeron en el país aumentaron 0.5 puntos porcentuales con respecto a 2023

La Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) representó 24.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, de acuerdo con las Tablas Origen-Destino de la Formación Bruta de Capital Fijo 2024, presentadas hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con respecto a 2023, la participación fue 0.5 puntos porcentuales mayor, informó en un comunicado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La FBKF representa los flujos de activos que se producen. Esto permite conocer la inversión que las unidades económicas realizan en un país y facilita la toma de decisiones de los distintos sectores económicos.

La información muestra cuánto se invierte en activos fijos y qué actividades económicas los compran y utilizan.

En 2024, en la estructura de origen y destino de la FBKF por actividad económica, destacó una concentración de 95.5 por ciento en el origen de ésta en las actividades secundarias (industria manufacturera), lo cual equivalió a 5 billones 894 mil 180 millones de pesos.

Por su parte, por destino, 64.6 por ciento se concentró en las actividades terciarias (comercio, servicios), con 3 billones 987 mil 803 millones de pesos.

En las actividades terciarias, las compras y usos de activos decrecieron con respecto a 2023. La participación de estas pasó de 65.3 a 64.5 por ciento. Las actividades secundarias aumentaron de 33.8 a 34.6 por ciento.

En tanto, los activos de origen nacional representaron 74.4 por ciento y los de origen importado, 25.6 por ciento. Lo anterior revela una disminución de 0.7 por ciento de la participación nacional en el origen de la FBKF con respecto al año anterior.

