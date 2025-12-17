‘El Limones’, operador de Los Cabrera Sarabia, obtiene vinculación a proceso: confirma FGR

México
/ 17 diciembre 2025
    ‘El Limones’, operador de Los Cabrera Sarabia, obtiene vinculación a proceso: confirma FGR
    La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Edgar ‘N’, alias ‘El Limones’, por su presunta participación en diversos delitos. VANGUARDIA

Edgar ‘N’ fue detenido en días pasados en una acción coordinada por el Gabinete de Seguridad, en Durango

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Edgar ‘N’, alias ‘El Limones’, por su presunta participación en los delitos de acopio y portación de armas de fuego, además de la posesión de cartuchos y cargadores, así como delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico.

El acusado fue identificado como operador financiero del grupo delictivo Los Cabrera Sarabia, vinculado con el Cártel de Sinaloa. Tras aportar los datos de prueba suficientes por parte del Ministerio Público Federal (MPF), la autoridad judicial encargada formuló la imputación.

TE PUEDE INTERESAR: Narcocorrido expone nexo de ‘El Limones’ y ‘El Muñeco’ con la Catem de Pedro Haces

Asimismo, se ratificó la prisión preventiva y se establecieron dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

DETENCIÓN DE ‘EL LIMONES’, PRESUNTO JEFE DE PLAZA

Edgar ‘N’ fue detenido en días pasados en una acción coordinada por el Gabinete de Seguridad, en la que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), la Secretaría de la Marina (Semar), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

TE PUEDE INTERESAR: Existía orden de aprehensión en Coahuila contra ‘El Limones’, confirma Fiscalía

La detención del presunto se derivó de una orden de cateo en la colonia José Guadalupe Rodríguez, en el municipio de Durango, Durango, donde fueron aseguradas armas largas, un vehículo, cargadores, equipo táctico y objetos constitutivos de delito.

ESTO FUE LO QUE DESENCADENÓ LA DETENCIÓN DE ‘EL LIMONES’

La detención de Édgar ‘N’ reveló inconsistencias: mientras las autoridades federales lo identifican como un operador financiero clave del grupo criminal Los Cabrera Sarabia, el detenido fungía simultáneamente como Secretario de Organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Durango.

Esto enfocó a la organización dirigida por el diputado Pedro Haces, quien, a pesar de las fotografías y registros que lo vinculan con el detenido, ha negado públicamente cualquier relación estrecha.

TE PUEDE INTERESAR: Reuniones entre CATEM y ‘El Limones’ eran conocidas en la región: Gobernador de Durango

Según lo que se ha revelado, ‘El Limones’ utilizaba su posición para presionar a empresarios, constructores y ganaderos en la región de La Laguna, exigiendo pagos ilícitos a cambio de “paz laboral”. La congelación de sus cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) expuso un esquema de lavado de dinero que movía millones de pesos, cuestionando cómo un perfil con tales antecedentes pudo escalar hasta niveles directivos en una de las organizaciones sindicales más influyentes de la actual administración.

Temas


Crimen Organizado
Detenciones
Vinculación A Proceso

Organizaciones


FGR

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

