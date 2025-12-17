‘El Limones’, operador de Los Cabrera Sarabia, obtiene vinculación a proceso: confirma FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Edgar ‘N’, alias ‘El Limones’, por su presunta participación en los delitos de acopio y portación de armas de fuego, además de la posesión de cartuchos y cargadores, así como delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico. El acusado fue identificado como operador financiero del grupo delictivo Los Cabrera Sarabia, vinculado con el Cártel de Sinaloa. Tras aportar los datos de prueba suficientes por parte del Ministerio Público Federal (MPF), la autoridad judicial encargada formuló la imputación. TE PUEDE INTERESAR: Narcocorrido expone nexo de ‘El Limones’ y ‘El Muñeco’ con la Catem de Pedro Haces Asimismo, se ratificó la prisión preventiva y se establecieron dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

DETENCIÓN DE 'EL LIMONES', PRESUNTO JEFE DE PLAZA Edgar 'N' fue detenido en días pasados en una acción coordinada por el Gabinete de Seguridad, en la que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), la Secretaría de la Marina (Semar), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La detención del presunto se derivó de una orden de cateo en la colonia José Guadalupe Rodríguez, en el municipio de Durango, Durango, donde fueron aseguradas armas largas, un vehículo, cargadores, equipo táctico y objetos constitutivos de delito.