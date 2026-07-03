¿Te pueden embargar por una deuda olvidada? Así funciona el proceso y qué papel juega el Buró de Crédito

Una deuda bancaria impaga puede tener consecuencias legales, pero el Buró de Crédito no ordena embargos ni está obligado a avisar cuando un adeudo entra en mora. Aunque los bancos suelen realizar gestiones de cobranza antes de acudir a los tribunales, un juicio puede derivar en un embargo si un juez así lo determina. Conoce cómo funciona este procedimiento, qué bienes pueden embargarse, cuáles están protegidos por la ley y cuánto tiempo permanece un historial negativo en el Buró de Crédito.

¿El Buró de Crédito puede ordenar un embargo? Una de las dudas más frecuentes entre quienes tienen deudas pendientes es si el Buró de Crédito puede iniciar un embargo o emitir una notificación para advertir sobre un proceso judicial. La respuesta es no. El Buró de Crédito únicamente recopila y administra el historial de pago de personas y empresas con base en la información proporcionada por las instituciones financieras y comerciales. Su función consiste en registrar el comportamiento crediticio, pero no tiene facultades para cobrar adeudos, presentar demandas o embargar bienes. Cuando una persona acumula atrasos en el pago de un crédito, el registro negativo puede aparecer después de varios meses de incumplimiento y permanecer en el historial durante años, dependiendo del monto de la deuda y de la situación jurídica del caso. ¿Cómo una deuda puede terminar en un embargo? En la mayoría de los casos, el acreedor inicia primero un proceso de cobranza extrajudicial mediante llamadas telefónicas, mensajes, correos electrónicos o propuestas para negociar el adeudo. Estas acciones buscan recuperar el dinero, pero no permiten asegurar bienes del deudor. Solo cuando la institución presenta una demanda ante un juez puede comenzar un procedimiento judicial. Si el juzgador considera procedente la acción, se ordena la notificación formal al deudor a través de un actuario judicial, quien realiza el requerimiento de pago correspondiente. Si el adeudo es cubierto en ese momento, el embargo puede evitarse. De lo contrario, el proceso judicial continúa conforme a lo establecido por la legislación aplicable.

¿Qué bienes pueden embargarse? La legislación mexicana establece que únicamente una autoridad judicial puede ordenar un embargo y que este debe ser proporcional al monto de la deuda. Además, solo pueden embargarse bienes que estén legalmente registrados a nombre del deudor. Los bienes propiedad de familiares no forman parte del procedimiento. También existen bienes protegidos por la ley, entre ellos la cama, la ropa, herramientas indispensables para trabajar y los recursos depositados en las cuentas individuales de ahorro para el retiro (AFORE). Por ello, ningún despacho de cobranza privado puede ingresar a un domicilio o retirar bienes sin una orden emitida por un juez. ¿Cuánto tiempo permanece una deuda en el Buró de Crédito? El tiempo que un adeudo permanece registrado depende del monto correspondiente. Las deudas de menor cuantía pueden eliminarse después de uno o dos años, mientras que aquellas de mayor valor pueden permanecer hasta seis años, siempre que no exista un proceso judicial vigente y se cumplan las condiciones previstas por la normativa. Cuando una deuda es liquidada, el registro no desaparece de inmediato. El historial simplemente cambia su estatus a “liquidado”, reflejando que la obligación fue cubierta.

Derechos del deudor La Constitución establece que nadie puede ser privado de su libertad por deudas de carácter civil, como las derivadas de tarjetas de crédito o préstamos personales. Además, quienes consideren que un despacho de cobranza incurre en amenazas, hostigamiento o prácticas indebidas pueden solicitar orientación ante las autoridades competentes, como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) o la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Mantener actualizados los datos de contacto con la institución financiera y atender oportunamente cualquier requerimiento puede ayudar a resolver un adeudo antes de que evolucione a un procedimiento judicial.

Publicidad