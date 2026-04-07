¿Te toca pensión de por vida o solo el monto de tu Afore?... estas son las diferencias entre la Ley 73 y 97 del IMSS que definirá tu futuro

De acuerdo con información difundida a nivel nacional, existen dos esquemas vigentes: la Ley 73 y la Ley 97 del IMSS , cada uno con reglas completamente distintas. La fecha clave es el 1 de julio de 1997, momento en que el sistema cambió de fondo.

En México, el sistema de pensiones no es igual para todos. Aunque millones de trabajadores cotizan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) , pocos saben que su retiro depende del régimen bajo el cual comenzaron a trabajar formalmente. Esta diferencia, aparentemente técnica, puede traducirse en estabilidad económica o incertidumbre en la vejez.

“Muchos trabajadores descubren demasiado tarde en qué régimen están”, señalan especialistas en pensiones, quienes advierten que esta situación puede afectar directamente el monto que recibirán al retirarse.

LEY 73: UNA PENSIÓN VITALICIA RESPALDADA POR EL ESTADO

La Ley del Seguro Social de 1973 aplica para quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Este esquema es considerado el más favorable, ya que garantiza una pensión mensual de por vida.

El cálculo de la pensión se basa en factores como el promedio salarial de los últimos cinco años, las semanas cotizadas y la edad de retiro. Para acceder, se requieren al menos 500 semanas cotizadas y tener entre 60 y 65 años.

Un punto clave es que el pago está respaldado por el Estado, lo que brinda mayor certeza financiera.

• Dato curioso: este régimen fue diseñado en una época donde la esperanza de vida era menor, lo que hacía más sostenible el pago de pensiones vitalicias.

Además, muchos trabajadores buscan estrategias como la Modalidad 40 para incrementar su pensión, elevando el salario base de cotización en los últimos años laborales.

LEY 97: EL RETIRO DEPENDE DE TU AFORE

En contraste, la Ley del Seguro Social de 1997 cambió el modelo hacia cuentas individuales administradas por las Afore. Aquí, el monto de la pensión depende directamente del ahorro acumulado durante la vida laboral.

Factores como las aportaciones del trabajador, del patrón, del gobierno y los rendimientos financieros determinan cuánto dinero estará disponible al momento del retiro. No existe una pensión garantizada en todos los casos.

Para 2026, se requieren al menos 850 semanas cotizadas para pensionarse, como parte de una reforma que incrementa gradualmente este requisito hasta llegar a mil semanas en 2031.

• Dato curioso: el sistema de Afore en México inició inspirado en modelos implementados en países como Chile.

“El problema es que muchos trabajadores no ahorran lo suficiente”, advierten analistas, lo que podría traducirse en pensiones bajas o insuficientes.