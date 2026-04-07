¿Te toca pensión de por vida o solo el monto de tu Afore?... estas son las diferencias entre la Ley 73 y 97 del IMSS que definirá tu futuro

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/ 7 abril 2026
    ¿Te toca pensión de por vida o solo el monto de tu Afore?... estas son las diferencias entre la Ley 73 y 97 del IMSS que definirá tu futuro
    Miles de trabajadores en México desconocen que su retiro depende del régimen en el que cotizan. La diferencia entre la Ley 73 y la Ley 97 del IMSS puede marcar si recibirán una pensión de por vida o solo el ahorro acumulado en su Afore. VANGUARDIA/ARCHIVO

Conoce las diferencias entre la Ley 73 y 97 del IMSS, quiénes aplican y cómo impacta en tu pensión rumbo a 2026

En México, el sistema de pensiones no es igual para todos. Aunque millones de trabajadores cotizan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pocos saben que su retiro depende del régimen bajo el cual comenzaron a trabajar formalmente. Esta diferencia, aparentemente técnica, puede traducirse en estabilidad económica o incertidumbre en la vejez.

De acuerdo con información difundida a nivel nacional, existen dos esquemas vigentes: la Ley 73 y la Ley 97 del IMSS, cada uno con reglas completamente distintas. La fecha clave es el 1 de julio de 1997, momento en que el sistema cambió de fondo.

https://vanguardia.com.mx/informacion/curp-biometrica-es-obligatoria-para-registro-de-pensionados-de-la-ley-73-y-97-del-imss-AP18241199

“Muchos trabajadores descubren demasiado tarde en qué régimen están”, señalan especialistas en pensiones, quienes advierten que esta situación puede afectar directamente el monto que recibirán al retirarse.

LEY 73: UNA PENSIÓN VITALICIA RESPALDADA POR EL ESTADO

La Ley del Seguro Social de 1973 aplica para quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Este esquema es considerado el más favorable, ya que garantiza una pensión mensual de por vida.

El cálculo de la pensión se basa en factores como el promedio salarial de los últimos cinco años, las semanas cotizadas y la edad de retiro. Para acceder, se requieren al menos 500 semanas cotizadas y tener entre 60 y 65 años.

Un punto clave es que el pago está respaldado por el Estado, lo que brinda mayor certeza financiera.

• Dato curioso: este régimen fue diseñado en una época donde la esperanza de vida era menor, lo que hacía más sostenible el pago de pensiones vitalicias.

Además, muchos trabajadores buscan estrategias como la Modalidad 40 para incrementar su pensión, elevando el salario base de cotización en los últimos años laborales.

LEY 97: EL RETIRO DEPENDE DE TU AFORE

En contraste, la Ley del Seguro Social de 1997 cambió el modelo hacia cuentas individuales administradas por las Afore. Aquí, el monto de la pensión depende directamente del ahorro acumulado durante la vida laboral.

Factores como las aportaciones del trabajador, del patrón, del gobierno y los rendimientos financieros determinan cuánto dinero estará disponible al momento del retiro. No existe una pensión garantizada en todos los casos.

Para 2026, se requieren al menos 850 semanas cotizadas para pensionarse, como parte de una reforma que incrementa gradualmente este requisito hasta llegar a mil semanas en 2031.

• Dato curioso: el sistema de Afore en México inició inspirado en modelos implementados en países como Chile.

“El problema es que muchos trabajadores no ahorran lo suficiente”, advierten analistas, lo que podría traducirse en pensiones bajas o insuficientes.

https://vanguardia.com.mx/informacion/que-es-la-ley-del-97-imss-y-cuales-son-las-tres-modalidades-para-pensionarme-que-requisitos-me-piden-HD12553884

UNA DIFERENCIA QUE MARCA EL RETIRO EN 2026

La diferencia entre ambos regímenes es clara: la Ley 73 ofrece una pensión vitalicia basada en el salario, mientras que la Ley 97 depende del ahorro acumulado en la Afore. Este contraste ha generado preocupación entre quienes están en el esquema más reciente.

Identificar el régimen es sencillo: si cotizaste antes de julio de 1997, perteneces a la Ley 73; si comenzaste después, estás bajo la Ley 97. También puede consultarse en el historial laboral del IMSS.

Rumbo a 2026, especialistas coinciden en que el sistema de pensiones seguirá enfrentando retos importantes, especialmente para quienes dependen de su cuenta individual. La brecha entre ambos modelos refleja un cambio estructural en la forma de entender el retiro en México, donde el ahorro personal se ha vuelto el eje central del futuro financiero.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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