$!Temporada de huracanes 2026: lista completa y pronóstico de los 36 ciclones esperados

El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer el pronóstico oficial para la Temporada de Ciclones Tropicales 2026, en la que se prevé la formación de entre 29 y 36 sistemas en los océanos Pacífico y Atlántico, incluidos huracanes de distintas categorías. De acuerdo con el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en el océano Pacífico se esperan entre 18 y 21 ciclones tropicales, mientras que en el Atlántico podrían desarrollarse entre 11 y 15 fenómenos durante la temporada. La temporada de huracanes en el Pacífico inició estadísticamente el 15 de mayo, mientras que en el Atlántico comenzará el próximo 1 de junio. El SMN indicó que mantiene monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas con el objetivo de emitir pronósticos oportunos y fortalecer la capacidad de respuesta ante fenómenos severos.

PRONÓSTICO DE CICLONES PARA EL OCÉANO PACÍFICO Para el Pacífico, el pronóstico contempla: - De 9 a 10 tormentas tropicales. - De 5 a 6 huracanes categoría 1 o 2. - De 4 a 5 huracanes mayores, categorías 3, 4 o 5. Los nombres asignados para los ciclones tropicales en esta cuenca serán: Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Fausto, Genevieve, Hernan, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simón, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda y Zeke. PRONÓSTICO DE CICLONES PARA EL OCÉANO ATLÁNTICO En el Atlántico se prevé: - De 7 a 8 tormentas tropicales. - De 3 a 5 huracanes categoría 1 o 2. -De 1 a 2 huracanes mayores categoría 3, 4 o 5. Los nombres previstos para los sistemas tropicales en esta región son: Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred. ¿QUÉ ES UN CICLÓN TROPICAL? El SMN explicó que un ciclón tropical es un sistema meteorológico caracterizado por vientos que giran rápidamente alrededor de un centro de baja presión. En el hemisferio norte, los vientos giran en sentido contrario a las manecillas del reloj, mientras que en el hemisferio sur lo hacen en sentido horario. Estos fenómenos se clasifican según la intensidad de sus vientos en depresión tropical, tormenta tropical y huracán. Esto significa que todos los huracanes son ciclones tropicales, aunque no todos los ciclones alcanzan la intensidad necesaria para convertirse en huracán.

CÓMO FUNCIONA LA ESCALA SAFFIR-SIMPSON La clasificación de los huracanes en los océanos Atlántico y Pacífico nororiental se realiza mediante la Escala Saffir-Simpson, basada en la velocidad sostenida de los vientos máximos del sistema. Las categorías son las siguientes: - Categoría 1: de 119 a 153 kilómetros por hora - Categoría 2: de 154 a 177 kilómetros por hora - Categoría 3: de 178 a 208 kilómetros por hora - Categoría 4: de 209 a 251 kilómetros por hora - Categoría 5: superior a 252 kilómetros por hora

El SMN señaló que esta escala permite estimar el potencial destructivo de un huracán cuando impacta tierra, especialmente por la fuerza de sus vientos.

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