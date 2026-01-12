Teorema de Pitágoras no fue creado por el filósofo griego... ¡ya existía más de mil años atrás!

El Teorema de Pitágoras, fundamental para comprender la relación entre los lados de un triángulo rectángulo, ha sido enseñado durante generaciones como un descubrimiento griego del siglo VI a.C. No obstante, investigaciones recientes sugieren que esta idea ya era conocida por civilizaciones mucho más antiguas.

Un matemático de la Universidad de Rutgers, Bruce Ratner, sostiene que existen pruebas sólidas de que los babilonios dominaban este principio geométrico más de mil años antes del nacimiento de Pitágoras. Su análisis se basa en artefactos arqueológicos y en la interpretación matemática de sus inscripciones.

El estudio, publicado en una revista científica especializada, plantea que la geometría avanzada no surgió de forma repentina en Grecia, sino que fue el resultado de un conocimiento acumulado por culturas anteriores, especialmente en Mesopotamia.

LA TABLILLA BABILÓNICA QUE CAMBIA LA HISTORIA

La pieza clave del hallazgo es la tablilla de arcilla YBC 7289, resguardada en la Universidad de Yale. Este objeto, con una antigüedad aproximada de 3.500 años, contiene grabados que representan un cuadrado inclinado con su diagonal y valores numéricos escritos en sistema sexagesimal.

Al analizar las cifras, Ratner identificó una aproximación extremadamente precisa de la raíz cuadrada de dos, equivalente a 1,414213 en notación decimal. Esta exactitud sugiere que los antiguos matemáticos comprendían la relación geométrica entre los lados de un cuadrado y su diagonal.

Según el investigador, esta capacidad de cálculo demuestra que los babilonios ya conocían la base matemática que siglos después se formalizaría como el Teorema de Pitágoras, incluso con un nivel de precisión sorprendente para su época.

IMPLICACIONES PARA LA HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS

El descubrimiento no implica que Pitágoras no haya sido relevante, sino que probablemente sistematizó y difundió conocimientos previos. En este contexto, el filósofo griego habría heredado una tradición matemática mucho más antigua de lo que se creía.

Este replanteamiento obliga a reconsiderar cómo se construye la historia del conocimiento científico. Muchas ideas atribuidas a figuras clásicas podrían tener raíces en civilizaciones anteriores que no dejaron tratados formales, pero sí evidencias materiales.

Además, el hallazgo refuerza la importancia de Mesopotamia como una de las cunas de la matemática avanzada, con aportes fundamentales que influyeron indirectamente en la ciencia occidental.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL TEOREMA DE PITÁGORAS

• La tablilla YBC 7289 data de entre 1800 y 1600 a.C.

• Utiliza el sistema sexagesimal, base del actual conteo de horas y minutos

• La raíz de 2 aparece con una precisión de seis decimales

• Es uno de los registros matemáticos más antiguos conocidos

En conclusión, el debate sobre la autoría del Teorema de Pitágoras no solo cuestiona un nombre, sino que amplía nuestra comprensión sobre el origen colectivo del conocimiento matemático y el legado científico de las civilizaciones antiguas.