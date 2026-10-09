Levantan alerta de tsunami en el Pacífico, tras el sismo de 7.7 en Panamá

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    Levantan alerta de tsunami en el Pacífico, tras el sismo de 7.7 en Panamá
    Edificación afectada por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros y generó daños en varios edificios y carreteras cercanas a la localidad de Tonosí, epicentro del temblor, este viernes en Penonomé. BIENVENIDO VELASCO / EFE

“No hay alerta, aviso, vigilancia ni amenaza de tsunami”, apunta el sistema estadounidense

Un sismo de magnitud 7.7 sacudió Panamá este viernes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y provocó pánico en la capital de rascacielos, sin que hasta ahora se hayan reportado víctimas, aunque hubo edificios dañados.

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió amenazas por tsunami en la costa pacífica de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, una alerta que levantaron más tarde.

El USGS informó preliminarmente una magnitud de 8, pero revisó poco después a 7.6 y luego a 7.7, y ubicó su epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, en el centro sur del país. A su vez, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó que el movimiento fue de 7.2.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/sismo-de-magnitud-8-sacude-panama-y-se-siente-en-costa-rica-NF24032179

ALERTA DE TSUNAMI EN PANAMÁ, LA LEVANTAN UNA HORA DESPUÉS

Tras el sismo, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC, por su sigla en inglés), emitió una alerta de posibles “olas peligrosas” a lo largo de las costas de Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México. El sistema también indicó que existía riesgo de tsunami en Hawái, mientras el Servicio de la Armada de Chile emitió amenaza de tsunami para sus costas tras el terremoto en Panamá.

Una hora más tarde, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico informó a sus socios internacionales en el Pacífico que el riesgo de tsunami ya había pasado y que no existe amenazas.

También el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) canceló la amenaza de tsunami para las costas chilenas.

Además, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos retiró la amenaza de tsunami que había emitido horas antes para la costa pacífica de Panamá; habría emitido la amenaza alrededor de las 14:00 hora del este de EU, pero la retiró menos de tres horas después asegurando que “el riesgo de tsunami ha pasado”.

“No hay alerta, aviso, vigilancia ni amenaza de tsunami”, apunta el sistema estadounidense en su página web.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sistema-de-alerta-masiva-llegara-a-zonas-alejadas-tras-renovado-sistema-harfuch-GH23603647

CANAL DE PANAMÁ CONTINUA CON ‘NORMALIDAD’

El canal de Panamá anunció que sus operaciones continúan con “normalidad” tras el terremoto de 7.7 grados que sacudió este viernes al país, según un comunicado de la administración de la estratégica vía interoceánica.

Las “operaciones continúan con normalidad”, aunque se activaron “los protocolos de emergenciay se inspeccionan las instalaciones “para identificar posibles afectaciones”, subrayó la nota de la Administración del Canal de Panamá (ACP).

(Con infomación de El Universal y EFE)

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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