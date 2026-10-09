Salario mínimo 2027: ¿cuánto podría aumentar el sueldo de los trabajadores en México?

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    Salario mínimo 2027: ¿cuánto podría aumentar el sueldo de los trabajadores en México?
    Aunque todavía no existe una cifra oficial, las estimaciones apuntan a otro incremento, mientras el Gobierno busca que el ingreso alcance para comprar 2.5 canastas básicas en 2030. FOTO: CUARTOSCURO

El nuevo salario mínimo se definirá a finales de 2026.

El aumento al salario mínimo de 2027 comienza a generar expectativas entre los trabajadores de México. Aunque todavía no se ha definido el porcentaje del próximo ajuste, la política salarial de la presidenta Claudia Sheinbaum contempla mantener los incrementos por encima de la inflación para fortalecer el poder adquisitivo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/calidad-de-vida-de-mexicanos-mejoro-trabajan-menos-horas-stps-CB23770323

Las primeras proyecciones mencionan un posible aumento de entre 10 y 13 por ciento. Sin embargo, estos porcentajes son estimaciones y no representan una decisión oficial de las autoridades.

¿CUÁNTO PODRÍA SUBIR EL SALARIO MÍNIMO EN 2027?

Para 2026, el salario mínimo general quedó establecido en 315.04 pesos diarios, equivalentes a un promedio mensual de 9 mil 582.47 pesos. En la Zona Libre de la Frontera Norte, el monto es de 440.87 pesos diarios.

Si el incremento para 2027 fuera de 10 por ciento, el salario mínimo general llegaría a aproximadamente 346.54 pesos diarios. Con un ajuste de 12 por ciento, alcanzaría 352.84 pesos, mientras que un aumento de 13 por ciento lo elevaría a 356.00 pesos diarios.

Estas cantidades son cálculos ilustrativos basados en el salario vigente de 2026. El monto definitivo dependerá del acuerdo que se alcance para el próximo año.

¿CUÁNDO SE ANUNCIARÁ EL AUMENTO AL SALARIO MÍNIMO?

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) es la institución encargada de establecer los nuevos montos mediante un proceso de negociación entre representantes del Gobierno, los trabajadores y el sector empresarial.

La discusión suele desarrollarse durante los últimos meses del año. Una vez alcanzado el acuerdo, la resolución se publica en el Diario Oficial de la Federación y los nuevos salarios entran en vigor el 1 de enero de 2027.

Por ello, los trabajadores deberán esperar el anuncio oficial para conocer cuánto aumentará su ingreso diario y mensual.

$!El aumento al salario mínimo de 2027 comienza a generar expectativas entre los trabajadores de México.
El aumento al salario mínimo de 2027 comienza a generar expectativas entre los trabajadores de México. FOTO: CUARTOSCURO

SHEINBAUM BUSCA QUE EL SALARIO ALCANCE PARA 2.5 CANASTAS BÁSICAS

Uno de los objetivos económicos de Claudia Sheinbaum es que, para 2030, el salario mínimo permita adquirir 2.5 canastas básicas. La meta forma parte de la estrategia de recuperación del poder adquisitivo durante su administración.

En diciembre de 2025, el Gobierno federal señaló que el salario mínimo general de 2026 permitiría cubrir el equivalente a dos canastas básicas, con lo que se avanzaría hacia el objetivo fijado para el final del sexenio.

La presidenta también ha defendido la continuidad de los aumentos por encima de la inflación, aunque el porcentaje de cada ajuste debe acordarse con los sectores involucrados y considerar sus posibles efectos económicos.

¿CÓMO IMPACTARÁ EL AUMENTO A LOS TRABAJADORES?

Un incremento al salario mínimo beneficia directamente a quienes reciben ese ingreso y puede servir como referencia para revisar las remuneraciones de otros puestos.

https://vanguardia.com.mx/dinero/stps-destaca-aumento-al-salario-minimo-en-mexico-PD23317811

También implica ajustes para las empresas, que deben considerar los nuevos montos en sus nóminas y obligaciones laborales.

No obstante, el efecto real en la economía familiar dependerá de cuánto aumente el salario frente al costo de los productos y servicios.

Por ahora, el porcentaje para 2027 permanece pendiente. La resolución de la Conasami permitirá conocer si el siguiente ajuste mantiene el ritmo de recuperación salarial y qué tan cerca queda México de la meta planteada para 2030.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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