Salario mínimo 2027: ¿cuánto podría aumentar el sueldo de los trabajadores en México?

El aumento al salario mínimo de 2027 comienza a generar expectativas entre los trabajadores de México. Aunque todavía no se ha definido el porcentaje del próximo ajuste, la política salarial de la presidenta Claudia Sheinbaum contempla mantener los incrementos por encima de la inflación para fortalecer el poder adquisitivo.

Las primeras proyecciones mencionan un posible aumento de entre 10 y 13 por ciento. Sin embargo, estos porcentajes son estimaciones y no representan una decisión oficial de las autoridades.

¿CUÁNTO PODRÍA SUBIR EL SALARIO MÍNIMO EN 2027?

Para 2026, el salario mínimo general quedó establecido en 315.04 pesos diarios, equivalentes a un promedio mensual de 9 mil 582.47 pesos. En la Zona Libre de la Frontera Norte, el monto es de 440.87 pesos diarios.

Si el incremento para 2027 fuera de 10 por ciento, el salario mínimo general llegaría a aproximadamente 346.54 pesos diarios. Con un ajuste de 12 por ciento, alcanzaría 352.84 pesos, mientras que un aumento de 13 por ciento lo elevaría a 356.00 pesos diarios.

Estas cantidades son cálculos ilustrativos basados en el salario vigente de 2026. El monto definitivo dependerá del acuerdo que se alcance para el próximo año.

¿CUÁNDO SE ANUNCIARÁ EL AUMENTO AL SALARIO MÍNIMO?

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) es la institución encargada de establecer los nuevos montos mediante un proceso de negociación entre representantes del Gobierno, los trabajadores y el sector empresarial.

La discusión suele desarrollarse durante los últimos meses del año. Una vez alcanzado el acuerdo, la resolución se publica en el Diario Oficial de la Federación y los nuevos salarios entran en vigor el 1 de enero de 2027.

Por ello, los trabajadores deberán esperar el anuncio oficial para conocer cuánto aumentará su ingreso diario y mensual.