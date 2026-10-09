SRE no reporta mexicanos afectados por sismo de 7.7 en Panamá

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    SRE no reporta mexicanos afectados por sismo de 7.7 en Panamá
    Un socorrista observa una edificación afectada por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros y generó daños en varios edificios y carreteras cercanas a la localidad de Tonosí, epicentro del temblor, este viernes en Penonomé. BIENVENIDO VELASCO / EFE

Expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Panamá ante el terremoto registrado en el sur del país

El Gobierno de México informó este viernes de que no tiene reportes de ciudadanos mexicanos afectados por el terremoto de magnitud 7,7 registrado en Panamá, al tiempo que expresó su solidaridad con el país centroamericano.

En un comunicado, la SRE expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Panamá ante el sismo registrado en el sur del país y añadió que mediante la embajada de México en Panamá “da puntual seguimiento a la situación. Hasta el momento no se tiene reporte de personas mexicanas afectadas”.

La SRE recomendó a la comunidad mexicana atender las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse al tanto de la información oficial y entrar en contacto en caso de requerir asistencia o protección consular al número 6705-6215.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/sismo-de-magnitud-8-sacude-panama-y-se-siente-en-costa-rica-NF24032179

SISMO EN PANAMÁ

Este viernes, un terremoto de magnitud 7.7 sacudió el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), lo que activó una alerta de tsunami en el Pacífico.

De acuerdo con el USGS, el epicentro se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital de Panamá.

El movimiento ocurrió a las 12:56 hora local y fue reportado inicialmente con una magnitud de 7.6, que luego fue actualizada a 7.7 por el USGS.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/levantan-alerta-de-tsunami-en-el-pacifico-tras-el-sismo-de-77-en-panama-DF24039381

Por su parte, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una amenaza de tsunami para la costa pacífica de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, tras el terremoto de Panamá.

Tras este terremoto en Panamá se han sentido réplicas de magnitudes de 6.1, 6.0 y la más reciente de 5.3.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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