¡Se baja del escenario! Natanael Cano cancela sus conciertos en México

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    ¡Se baja del escenario! Natanael Cano cancela sus conciertos en México
    Conflicto. La cancelación de la gira ocurre después de que el cantante publicara videos que desconcertaron a sus seguidores en redes sociales. FOTO: ARCHIVO

Tras cancelar su presentación en Saltillo y anunciar después una fecha en Monterrey, el cantante sonorense suspende el resto de su gira ‘Vol. 1 Tour 2026’ para atender su salud

La seriedad y la importancia que Natanael Cano da a sus fanáticos están en duda, debido a que, de acuerdo con su equipo de trabajo, canceló el resto de su gira por México. Sus recientes polémicas habrían sido la causa principal de este ajuste.

En un extenso mensaje, firmado por su familia y el propio cantante, se anunció que el intérprete canceló todos los conciertos restantes de su gira ‘Vol. 1 Tour 2026’, así como sus apariciones públicas y demás compromisos laborales.

Según el comunicado, el objetivo es que Cano pueda tomarse un tiempo para concentrarse en su salud y recuperación, aunque no se dieron detalles sobre los problemas que presenta. “En estos momentos, su prioridad es su salud y bienestar, por lo que estará tomando el tiempo necesario para descansar, atenderse y recuperarse”, se lee en el comunicado.

¿QUÉ PASÓ CON NATANAEL CANO?

El equipo del intérprete de corridos tumbados aseguró que, hasta el momento, se encuentra estable y pidió a sus fans no alarmarse.

“Queremos transmitirles tranquilidad. Hasta el momento, Natanael se reporta en condición estable, pero necesita tiempo y espacio para enfocarse completamente en su salud”, dice el documento.

https://vanguardia.com.mx/show/timbiriche-se-estrena-hoy-en-vix-la-serie-polemica-que-es-rechazada-por-el-elenco-original-BF24032377

El anuncio llega después de que Cano compartiera una serie de videos que causaron desconcierto entre sus seguidores. En uno de ellos aparece arrojando piedras contra una camioneta Mercedes-AMG G 63, aparentemente de su propiedad, porque, según explicó, ya no le gustaba el color. (Con información de El Universal)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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