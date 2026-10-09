¡Se baja del escenario! Natanael Cano cancela sus conciertos en México

La seriedad y la importancia que Natanael Cano da a sus fanáticos están en duda, debido a que, de acuerdo con su equipo de trabajo, canceló el resto de su gira por México. Sus recientes polémicas habrían sido la causa principal de este ajuste.

En un extenso mensaje, firmado por su familia y el propio cantante, se anunció que el intérprete canceló todos los conciertos restantes de su gira ‘Vol. 1 Tour 2026’, así como sus apariciones públicas y demás compromisos laborales.

Según el comunicado, el objetivo es que Cano pueda tomarse un tiempo para concentrarse en su salud y recuperación, aunque no se dieron detalles sobre los problemas que presenta. “En estos momentos, su prioridad es su salud y bienestar, por lo que estará tomando el tiempo necesario para descansar, atenderse y recuperarse”, se lee en el comunicado.