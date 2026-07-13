Tienes goteras en tu casa por las lluvias... esta es la solución más práctica contra la humedad en techos

Cuando el agua logra atravesar estas pequeñas aberturas, comienza a acumularse en el interior de los muros y losas, provocando manchas de humedad , desprendimiento de pintura e incluso afectaciones estructurales si no se atiende a tiempo.

Con la llegada de las lluvias , muchas familias descubren que sus viviendas presentan pequeñas filtraciones que, con el paso de los días, terminan convirtiéndose en goteras difíciles de controlar. En la mayoría de los casos, el problema se origina por fisuras casi imperceptibles o por el desgaste natural de los materiales que protegen las azoteas.

Por ello, especialistas en mantenimiento de viviendas coinciden en que detectar las grietas antes de que la temporada de lluvias alcance su punto más intenso puede marcar la diferencia entre una reparación sencilla y una obra de mayor costo.

EL CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO AYUDA A SELLAR LAS FILTRACIONES

Entre las alternativas disponibles para atender este tipo de daños destaca el cemento plástico acrílico, un material que llega listo para aplicarse y cuya función principal es sellar fisuras, juntas y puntos críticos donde suele filtrarse el agua.

Este producto se utiliza como un paso previo al proceso de impermeabilización, ya que permite corregir las pequeñas aberturas presentes en la superficie del techo antes de colocar el recubrimiento protector definitivo.

Otra de sus características es su capacidad para soportar la humedad, además de resistir las variaciones de temperatura provocadas por la exposición constante al sol durante el día y al enfriamiento nocturno, condiciones que suelen acelerar el deterioro de las azoteas.

PREPARAR EL TECHO ES CLAVE PARA UNA IMPERMEABILIZACIÓN EFECTIVA

Aunque muchas personas centran su atención únicamente en aplicar impermeabilizante, el éxito del proceso depende en gran medida de la preparación previa de la superficie.

Sellar grietas, uniones entre materiales, encuentros con tuberías o zonas donde anteriormente existieron filtraciones ayuda a crear una base más uniforme para que el impermeabilizante pueda adherirse correctamente y ofrecer una protección más duradera.

El cemento plástico acrílico suele emplearse precisamente para reforzar estos puntos vulnerables, reduciendo la posibilidad de que el agua vuelva a ingresar durante las lluvias intensas o ante cambios bruscos de temperatura.

LA HUMEDAD PUEDE AFECTAR MÁS QUE LA APARIENCIA DEL HOGAR

Las filtraciones constantes no solo generan manchas visibles en techos y paredes. Con el paso del tiempo también pueden favorecer la aparición de moho, malos olores y el deterioro de materiales como yeso, concreto, madera y pintura.

Además, cuando la humedad permanece durante largos periodos, algunas estructuras pueden perder resistencia y requerir reparaciones más complejas, especialmente en viviendas con varios años de antigüedad o donde el mantenimiento preventivo ha sido limitado.

“Se trata de un cemento plástico acrílico listo para usar que ayuda a sellar fisuras, juntas y puntos críticos del techo; funciona como paso previo a la impermeabilización y soporta la humedad y los cambios de temperatura”, destacan las especificaciones del producto utilizado para este tipo de reparaciones.

MARCAS SUGERIDAS Y PRECIOS DE CEMENTO PLÁSTICO

Precios por Marca y Tamaño

• Impac (Acrílico Blanco o Negro): Es una de las opciones con mejor relación costo-beneficio.

Galón (3.8 L): Entre $430 y $550 MXN.

Cubeta (19 L): Alrededor de $1,760 MXN.

• Comex (TOP Cemento Plástico):

1 Litro: Entre $260 y $350 MXN.

Galón (4 L): Alrededor de $1,205 MXN.

Cubeta (19 L): Oscila los $3,140 MXN.

• Fester (Plastic Cement): Al ser una marca premium especializada de alta durabilidad, sus costos son más elevados.

1 Litro: Aproximadamente $299 MXN.

Galón (4 L): Alrededor de $730 a $770 MXN.

Cubeta (19 L): Entre $2,650 y $3,120 MXN según el distribuidor.

• Protexa (Hidroplast) y Marcas Económicas:

Galón (4 L): Desde $500 hasta $800 MXN.

Cubeta (19 L): Alrededor de $1,600 MXN

¿Cuál te conviene comprar?

Si solo vas a tapar un par de grietas pequeñas, te basta con una presentación de 1 Litro o un Galón (4 L).Si vas a dar mantenimiento a toda una azotea, traslapes de láminas grandes o juntas constructivas, la cubeta de 19 Litros es mucho más económica por litro aplicado.