¿Tienes un Centenario?... esto es lo que pagan por tus monedas de oro y plata en bancos de México

A esto se suma el optimismo generado por el próximo encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping , previsto para finales de mes, lo que ha revitalizado las expectativas sobre posibles acuerdos comerciales entre Estados Unidos y China.

El valor del oro y la plata en México sigue rompiendo récords en 2025. Este lunes 20 de octubre, los bancos reportaron nuevas alzas en el precio de los Centenarios y onzas de plata , impulsadas por factores económicos globales como los ajustes en las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) y la creciente demanda de metales preciosos como refugio financiero.

En México, el Banco de México (Banxico) mantiene una lista de distribuidores autorizados para la compra y venta de monedas de oro y plata, en su mayoría bancos. Estas instituciones actualizan sus precios a diario, por lo que mantenerse informado es clave para decidir el mejor momento para invertir o vender.

LOS PRECIOS DE LAS MONEDAS DE ORO Y PLATA EN MÉXICO

BANCO AZTECA

• Onza de plata: 988 pesos en compra y 1,088 pesos en venta.

Estas monedas aumentaron un peso tanto en compra como en venta en comparación con el viernes anterior.

BANAMEX

• Centenario de oro: 86,200 pesos en compra y 99,200 pesos en venta.

La variación fue significativa, con un alza de 2,900 pesos desde el cierre de la semana pasada.

BANORTE

• Centenario de oro: 87,888 pesos en compra y 103,318 pesos en venta.

• Onza de plata: 691 pesos en compra y 1,042.30 pesos en venta.

El Centenario de oro subió más de mil pesos en ambos valores, mientras que la onza de plata mantuvo su precio estable.

BANREGIO

• Centenario de oro: 102,645 pesos en venta.

• Onza de plata: 1,143 pesos en venta.

En este caso, el Centenario subió 223 pesos respecto a la semana pasada, mientras que la onza de plata bajó 24 pesos.

Otras monedas también mostraron movimientos relevantes:• Hidalgo de oro: 17,555 pesos en compra y 20,577 pesos en venta (Banorte).• Azteca de oro: 35,110 pesos en compra y 41,154 pesos en venta (Banorte).

Para conocer las cotizaciones en otros bancos, Banxico recomienda acudir directamente a las sucursales, ya que los precios pueden variar ligeramente según la disponibilidad y el mercado.

REQUISITOS PARA COMPRAR Y VENDER MONEDAS DE ORO Y PLATA

Antes de acudir al banco, es importante cumplir con ciertos requisitos básicos que las instituciones financieras solicitan. Aunque pueden variar entre bancos, existen condiciones generales que aplican en casi todos los casos:

• Presentar una identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

• Realizar el trámite de forma presencial en la sucursal correspondiente.

• Las monedas deben estar en excelente estado, sin golpes, rayaduras o alteraciones.

• Solo se aceptan versiones autorizadas por Banxico o por los distribuidores oficiales.

Además, los bancos suelen establecer límites de compra o venta para clientes y no clientes. Por ejemplo:

• BBVA permite operaciones hasta por 3,000 dólares en efectivo.• Banorte limita a 480 dólares por día.

• Banco Azteca establece un tope de 500 dólares.

• Banregio exige ser cuentahabiente activo para realizar transacciones.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL CENTENARIO

• El Centenario fue acuñado por primera vez en 1921 para conmemorar los 100 años de la Independencia de México.

• Contiene 37.5 gramos de oro puro, equivalente a 1.2057 onzas troy.

• En su anverso aparece el Ángel de la Independencia y en el reverso los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

• Es una de las monedas de oro más reconocidas y coleccionadas del mundo, junto con el Krugerrand sudafricano y el Maple Leaf canadiense.

La compra y venta de monedas de oro y plata sigue siendo una opción atractiva para quienes buscan proteger su dinero ante la inflación o diversificar su patrimonio. En un contexto económico internacional cambiante, mantenerse informado sobre los precios y requisitos es esencial para aprovechar las mejores oportunidades del mercado.

