¿Tienes visa de estudiante o prensa en EU? Conoce los nuevos límites de tiempo de Trump

El Gobierno de Estados Unidos (EU) ha decidido restringir el tiempo de estadía legal para ciertas visas, luego de la publicación el pasado jueves 16 de julio de la propuesta para endurecer las condiciones de los visados que corresponden a estudiantes, participantes de programas de intercambio cultural y periodistas, en un nuevo episodio del endurecimiento de las políticas para robustecer los controles migratorios impulsadas por el presidente Donald Trump, desde su retorno a la Casa Blanca. La nueva normativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) propone como cambio principal que los visados F, J e I pasen del actual régimen, que concede una “duración de estatus” que puede ser de varios años, a uno en el que se concederán períodos de estadía en el país fijos y más cortos, que obligarán a solicitar extensiones de manera mucho más frecuente si se quiere permanecer en suelo estadounidense.

Es decir, los extranjeros que tengan el visado para estudiantes no podrán permanecer más de cuatro años en el territorio estadounidense. Mientras que la estadía de los periodistas se limitarán a 240 días, unos ocho meses, aunque se podrá optar por extensiones por periodos iguales, pero para los periodistas chinos, estarán sometidos a un marco particularmente restrictivo, con visados de un máximo de 90 días. El reglamento tenía previsto su publicación en el Registro Federal el viernes 17 de julio y su fecha de entrada en vigor es de 60 días después de dicha publicación, aunque su implementación está sujeta a revisión por parte del Congreso. Por lo que, salvo que el Congreso de EU bloquee la propuesta, la medida entrará en vigor en septiembre. LOS TIPOS DE VISADOS PARA ESTUDIANTES SERÁN RESTRINGIDOS EN ESTADOS UNIDOS En la actualidad, a la mayoría de los titulares de visados F, J e I se les admite en EU mediante un sistema de “duración del estatus”, que les permite permanecer en el país mientras mantengan sus actividades como estudiantes, como integrantes en ciclos de intercambio o como empleados de medios de comunicación durante ese lapso de “duración de estatus”, que puede ser de varios años. La normativa propuesta plantea que a los nuevos solicitantes de estas visas se les concederá, en caso de recibir la aprobación de Seguridad Nacional, una estadía con una fecha fija de validez en el formulario I-94, el documento que verifica formalmente el estatus migratorio de aquellas personas con visados temporales o no migratorios como el F, el J y el I. Para los permisos F y J, esta fecha fija se correspondería con la duración total de los programas de estudios o intercambio hasta un máximo de cuatro años.

¿Y EN EL CASO DE LOS PERIODISTAS? En el caso del I, el de profesionales de la comunicación, la propuesta establece una fecha máxima de 240 días, un plazo que se ve recortado hasta los 90 días en el caso de los periodistas con nacionalidad china. Para extender la validez de estas fechas en el I-94 será necesario presentar una solicitud de prórroga antes del vencimiento ante el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) en territorio estadounidense o en una sección consular de Estados Unidos en el extranjero. La Administración Trump, que ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal una de sus grandes apuestas políticas, argumenta en el documento revelado hoy que el nuevo marco le permitirá controlar mejor a los titulares de estos permisos, y subraya que muchos antiguos estudiantes de intercambio han logrado permanecer en el país de manera ilegal tras la expiración de sus visados gracias a la laxitud del sistema de “duración de estatus”. RESTRINGEN VISA A “MIEMBROS DE GRUPOS TERRORISTAS DE EXTREMA IZQUIERDA” El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves que restringirá la concesión de visados a “miembros de grupos terroristas de extrema izquierda”, una decisión en línea con la agenda de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que en las últimas semanas redobló sus ataques contra un supuesto resurgir del comunismo dentro y fuera del país. El anuncio se realizó en el marco de una reunión ministerial multilateral sobre terrorismo político celebrada hoy en Washington que ha presidido el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. En el encuentro, al que fueron invitados unos 60 países (aunque aún no se especificó cuáles), se abordó lo que la Administración Trump considera un resurgimiento internacional del “terrorismo político de extrema izquierda” en distintas partes del mundo.

Las restricciones anunciadas van dirigidas “a miembros de grupos terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines que hayan apoyado o incitado actos de terrorismo; apoyado actividades delictivas violentas; participado en sabotaje económico; financiado, reclutado o proporcionado apoyo logístico para acciones violentas o delictivas cometidas por grupos terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines”, según un comunicado del Departamento de Estado. El texto añadió que “esta política protegerá el territorio estadounidense al restringir la entrada de ciudadanos extranjeros que financien, recluten, inciten o faciliten de otro modo a redes terroristas de extrema izquierda”. (Con información de EFE)