¿Todo contacto con un murciélago es peligroso? Esto debes saber tras el caso del niño que murió por rabia tras ser tocado por este animal

La muerte de un niño de 11 años en Canadá, quien despertó con un murciélago en contacto con su nariz y boca, ha generado dudas sobre el riesgo que representan estos animales para la salud. Aunque no todos los murciélagos transmiten rabia, especialistas y organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) coinciden en que cualquier contacto directo debe evaluarse por un profesional, ya que las mordeduras pueden pasar desapercibidas y el tratamiento oportuno puede prevenir una enfermedad potencialmente mortal.

¿Todo contacto con un murciélago representa un riesgo?

El reciente fallecimiento de un menor en Canadá a causa de la rabia volvió a centrar la atención en los riesgos asociados con el contacto entre personas y murciélagos. El caso ocurrió después de que el niño despertara con uno de estos animales en contacto con la nariz y la boca, lo que llevó a cuestionar cuándo una exposición requiere atención médica inmediata. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), no todos los murciélagos están infectados con el virus de la rabia. Sin embargo, cualquier contacto directo debe tomarse con seriedad, especialmente cuando no es posible descartar una mordedura o un arañazo. ¿Cómo se transmite la rabia? La rabia se transmite cuando la saliva o el tejido nervioso de un animal infectado entra en contacto con una herida abierta o con las mucosas de los ojos, la nariz o la boca. En América, donde la transmisión de rabia por perros se encuentra ampliamente controlada, los murciélagos representan una de las principales fuentes de contagio en humanos. No obstante, esto no significa que todos los ejemplares porten el virus.

¿Por qué una mordedura puede pasar inadvertida? Uno de los aspectos que más llamó la atención del caso ocurrido en Canadá es que la familia no detectó una lesión visible. Los especialistas explican que las mordeduras de murciélago suelen ser muy pequeñas y, en ocasiones, no dejan marcas evidentes. Esto es especialmente relevante cuando la persona estaba dormida, es un niño pequeño o no puede identificar con claridad una lesión. Por ello, los CDC recomiendan acudir a una valoración médica si una persona despierta con un murciélago en la habitación, si el animal estuvo en contacto con alguien que dormía o si existió proximidad con un menor de edad o una persona que no pueda explicar lo ocurrido. ¿Qué hacer después de un contacto con un murciélago? Ante una posible exposición, los especialistas aconsejan lavar inmediatamente la zona afectada con abundante agua y jabón durante al menos 15 minutos. Posteriormente, se debe acudir lo antes posible a un servicio médico para que un profesional determine si es necesario aplicar la profilaxis posexposición, un tratamiento preventivo que puede incluir la vacuna contra la rabia y, en algunos casos, inmunoglobulina. La atención temprana es fundamental, ya que este tratamiento resulta eficaz únicamente antes de que aparezcan los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de la rabia? Según la OMS, los primeros síntomas pueden manifestarse semanas o incluso meses después del contacto con el virus e incluyen fiebre, dolor de cabeza, malestar general y hormigueo o dolor en la zona de la exposición. Conforme la enfermedad progresa pueden presentarse dificultad para tragar, espasmos musculares, ansiedad, confusión, alucinaciones, exceso de salivación e hidrofobia o miedo al agua.

Los especialistas recuerdan que, una vez que aparecen los síntomas clínicos, la rabia es una enfermedad prácticamente mortal. Por ello, recomiendan no minimizar ningún contacto directo con un murciélago y buscar atención médica inmediata cuando exista la posibilidad de una exposición, incluso si no se observa una mordedura evidente.

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