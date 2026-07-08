Tormenta Negra llega a México... en qué estados habrá lluvias intensas con granizo y descargas eléctricas

Para este miércoles, circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el norte, noreste y oriente del país, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, inestabilidad atmosférica y la onda tropical 16 , generarán Tormenta Negra, así como lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Nayarit; así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana y con posible caída de granizo en el noreste, oriente y centro, incluido el Valle de México.

Una tormenta Negra se aproxima al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizadas , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente muy caluroso sobre entidades del noroeste y norte del territorio mexicano, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur), Sonora y Sinaloa (sur), e iniciando en Baja California (noreste).

Para el jueves, circulaciones ciclónicas y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión , la onda tropical núm. 16 e inestabilidad atmosférica , mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán, con posible caída de granizo en estados del noreste, oriente y centro del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas el jueves en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz.

El viernes, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera , mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana y el litoral del Pacífico. Asimismo, continuará la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur), Sonora y Sinaloa (centro y sur), iniciando a partir del jueves en Michoacán (costa) y Oaxaca (sur).

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este miércoles, una mínima de 17 y máxima de 26 grados, con probabilidad de lluvias, el jueves tendremos una máxima de 27 y una mínima de 18 grados, finalmente para el viernes, una máxima de 27 y mínima de 19.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Tormenta Negra, lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (norte, costa y sur), Tlaxcala, Puebla (norte, centro y este), Hidalgo (norte y este) y Nayarit (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Zacatecas (suroeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa (centro y sur), Jalisco (norte y oeste), Michoacán (centro, norte y noreste), Guerrero (norte), Oaxaca (norte y centro), Chiapas (este), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Estado de México (centro, este y oeste), Ciudad de México, Morelos y Tabasco (oeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Aguascalientes, Colima, Guanajuato (oeste y sur), Querétaro (norte y sur), Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (centro y oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Quintana Roo.

TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y centro).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (norte) y Chihuahua (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, Zacatecas (sur), San Luis Potosí (este), Veracruz, Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de componente sur (surada) de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: San Luis Potosí, Oaxaca (istmo), Tabasco y Campeche.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA “TORMENTA NEGRA”?

Aunque en México este término no está incluido en el sistema oficial de alertas, la “tormenta negra” es un nivel máximo de advertencia usado en países como Hong Kong. Allí, las alertas por lluvias se dividen en ámbar, rojo y negro, siendo el último el más grave.

La alerta negra se activa cuando las precipitaciones superan los 70 mm por hora, lo que implica un riesgo inmediato de inundaciones masivas, deslaves y colapso de la movilidad urbana. En México, el equivalente más cercano es la alerta púrpura del SMN, que se activa bajo las mismas condiciones.

IMPACTOS ESPERADOS EN MÉXICO

Las lluvias extremas podrían afectar:

• Viviendas y comercios, debido a filtraciones y anegaciones.

• Red vial y transporte público, con cierres de calles, avenidas y posibles interrupciones en el metro y metrobús.

• Zonas agrícolas, por encharcamientos que podrían dañar cultivos.

Protección Civil señala que los puntos más vulnerables serán las zonas bajas y con deficiente drenaje, así como las comunidades cercanas a ríos y presas que podrían desbordarse.