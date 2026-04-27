Usuarios reportan recibos de luz duplicados y Rocha pedirá explicación a CFE

HERMOSILLO, SON.- El gobernador Rubén Rocha Moya informó que planteará a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad las inquietudes de usuarios por los altos cobros registrados en recibos recientes de energía eléctrica. El mandatario estatal señaló que sostendrá una reunión el próximo jueves con el superintendente de la paraestatal con sede en Hermosillo, Sonora, para revisar el tema de las tarifas aplicadas.

Rocha Moya explicó que el encuentro se realizará en el contexto de la próxima firma del convenio de subsidio al consumo eléctrico, que se celebra cada año para apoyar a los usuarios durante los meses de mayor demanda. El convenio entrará en vigor el 1 de mayo y concluirá el último día de octubre, periodo en el que los consumidores de energía eléctrica podrán acceder al subsidio correspondiente.

El gobernador indicó que en la más reciente expedición de recibos de la Comisión Federal de Electricidad se han incrementado las quejas ciudadanas por cobros considerados elevados. Usuarios reportaron que algunos recibos llegaron con montos duplicados respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con lo expuesto por Rocha Moya durante su conferencia semanal.

El mandatario estatal afirmó que aprovechará la reunión con funcionarios de la CFE para exponer esta problemática y conocer la postura de la dependencia sobre las tarifas aplicadas. Rocha Moya señaló que buscará claridad sobre los cobros recientes y sobre las condiciones del subsidio que será aplicado a partir de mayo para los consumidores de energía eléctrica.

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