CFE alista medidores Bluetooth: usuarios podrán revisar su consumo, pero también habrá cortes remotos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja en un nuevo sistema de medidores Bluetooth que busca modernizar la red eléctrica en México y transformar la manera en que los usuarios monitorean su consumo de energía. El proyecto forma parte de una estrategia de digitalización más amplia impulsada por la empresa eléctrica, enfocada en mejorar la facturación, reducir visitas técnicas y optimizar la operación del servicio eléctrico en el país.

¿Cómo funcionarían los nuevos medidores Bluetooth de CFE? La principal innovación de estos dispositivos es que podrán conectarse mediante Bluetooth con aparatos inteligentes dentro del hogar. En términos prácticos, esto permitiría a los usuarios: - Revisar su consumo eléctrico desde el celular - Conectarse mediante asistentes inteligentes del hogar - Consultar información sobre su recibo de luz - Detectar patrones de consumo energético Con este sistema, los hogares tendrían acceso a información más detallada sobre el gasto de electricidad, lo que podría ayudar a reducir costos y mejorar hábitos de consumo. Mayor precisión en los recibos de luz Uno de los principales problemas que busca resolver la CFE es la lectura manual de medidores, que en ocasiones genera errores en la facturación. Al implementar lecturas remotas y constantes, la empresa podría emitir recibos más precisos y disminuir inconsistencias relacionadas con visitas físicas de personal técnico.

La parte que preocupa: cortes y reconexiones a distancia Aunque el proyecto ofrece beneficios para los usuarios, también ha generado dudas debido a que la CFE podría realizar cortes y reconexiones de energía de forma remota. Esto significa que, en caso de adeudos o situaciones operativas, ya no sería necesario que personal acudiera físicamente al domicilio para suspender o restablecer el servicio. El nuevo modelo también facilitaría la operación en departamentos o edificios donde actualmente el acceso físico a los medidores puede representar un reto logístico. Forma parte de una modernización más amplia Los medidores inteligentes no son el único cambio que impulsa la empresa encabezada por Emilia Calleja Alor. La CFE también desarrolla herramientas tecnológicas para fortalecer su infraestructura eléctrica, entre ellas: - Plataformas para anticipar fenómenos climáticos - La empresa trabaja con sistemas que integran datos meteorológicos para prever afectaciones por huracanes, tormentas o frentes fríos. Esto permitiría movilizar personal y equipos antes de que ocurran daños severos en la red eléctrica. Automatización de fallas en la red Actualmente también se implementan automatismos en miles de circuitos de distribución para detectar fallas y aislar automáticamente las zonas afectadas. El objetivo es reducir los tiempos de interrupción del servicio eléctrico. ¿Cuándo llegarán estos medidores a los hogares? Por ahora, la tecnología sigue en fase de desarrollo y planeación. La CFE no ha anunciado una fecha oficial para una implementación masiva ni ha confirmado programas nacionales para instalar estos dispositivos en todos los hogares mexicanos.

Por ello, los medidores Bluetooth aún forman parte de una iniciativa en evaluación dentro del proceso de digitalización del sistema eléctrico nacional. Si el proyecto avanza, podría cambiar por completo la relación de los usuarios con su consumo eléctrico, ofreciendo mayor control, pero también nuevas reglas en la gestión del servicio.

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