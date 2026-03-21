Profesor de inglés es vinculado a proceso por grabar bajo la falda a estudiante en CDMX

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México
/ 21 marzo 2026
    Profesor de inglés es vinculado a proceso por grabar bajo la falda a estudiante en CDMX
    Profesor fue detenido y vinculado a proceso tras presuntamente grabar a una estudiante en un colegio de la Ciudad de México Fiscalía CDMX

Docente fue vinculado a proceso por presuntamente grabar por debajo de la falda de una estudiante en un colegio de la alcaldía Benito Juárez.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que obtuvo la vinculación a proceso de Enrique “N” por su probable responsabilidad en el delito contra la intimidad sexual agravado, en perjuicio de una estudiante de 16 años. Los hechos ocurrieron el 18 de marzo de 2026 en un colegio ubicado en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con la investigaciónde la Fiscalía, el imputado se desempeñaba como profesor de inglés y, durante una clase, solicitó que las y los estudiantes pasaran uno a uno a su escritorio para entregar sus actividades. Mientras revisaba el trabajo de la víctima, presuntamente colocó su teléfono celular debajo de la falda de la adolescente y captó imágenes sin su consentimiento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vinculan-a-proceso-en-cdmx-a-mujer-investigada-por-pornografia-infantil-en-agravio-de-sus-hijas-BO19605206

ESTUDIANTE GRABÓ EL MOMENTO EN QUE MASTRO COLOCÓ EL TELÉFONO BAJO SU FALDA

Según el reporte de la fiscalía, una compañera de la víctima grabó los hechos con su teléfono móvil y notificó a autoridades escolares, quienes solicitaron la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Tras lo ocurrido, Enrique “N” fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes el mismo día.

La dependencia indicó que, como parte de las diligencias ministeriales, se analizaron videograbaciones aportadas por testigos y se realizaron entrevistas, con lo que el agente del Ministerio Público acreditó la probable responsabilidad del imputado.

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VINCULAN A PROCESO A MAESTRO TRAS PRESUNTAMENTE COMETER EL DELITO EN ESCULA CONTRA ESTUDIANTE

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-profesor-en-playa-del-carmen-por-presunta-corrupcion-de-menores-tras-intoxicacion-de-alumnas-AF19583300

Durante la audiencia inicial celebrada el 20 de marzo, la fiscalía formuló la imputación correspondiente. El juez determinó vincular a proceso a Enrique “N”, imponer la medida cautelar de prisión preventiva y fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La fiscalía capitalina señaló que actúa de manera inmediata ante hechos que vulneran la dignidad e integridad de niñas, niños y adolescentes, mediante investigaciones orientadas a presentar a las personas imputadas ante la autoridad judicial.

La institución recordó que, en cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, la persona mencionada se considera inocente y será tratada como tal durante todas las etapas del proceso, hasta que una sentencia emitida por la autoridad judicial competente determine su responsabilidad.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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