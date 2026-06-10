¿Bares sin fútbol? Por qué algunos restaurantes no podrán pasar los partidos del Mundial 2026

¿Estás planeando una reunión con tus amistades para ver la inauguración del Mundial 2026 o algún otro partido? Tal vez un restaurante o un bar no vaya a ser la mejor opción ante la posibilidad de que no esté disponible en todos los lugares. Y no es que el “ambiente futbolero” se haya perdido, sino que los negocios deberán pagar los derechos de transmisión y poder pasar los partidos del torneo deportivo que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio entre las tres sedes: México, Canadá y Estados Unidos.

¿SE PODRÁN VER LOS PARTIDOS DEL MUNDIAL EN RESTAURANTES? Ante la poca posibilidad de conseguir entradas para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA, aficionados buscan alternativas para reunirse en restaurantes y bares, mientras disfrutan de bebidas, botana y comida deliciosa. Sin embargo, los negocios deben considerar que existen algunas regulaciones al respecto, esto a que no basta con una suscripción personal de streaming o simplemente sintonizar los partidos en la televisión abierta; la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) explicó que estos lugares sí pueden transmitir los partidos, pero para hacerlo deberán contar con las suscripciones especiales.

Los derechos de transmisión autorizada para negocios los tiene la empresa Televisa, por lo que podrán contratar a través de dos plataformas con licencia para emisión comercial:

- IZZI Negocios;

- Sky Business. Estas NO son las contratadas para uso personal en casa, las cuales están registradas a nombre de una persona y diseñadas para uso privado, sino que son servicios que deben tener contratados los restaurantes si desean realizar transmisiones. En el caso de los partidos, hasta la misma inauguración, que se transmitirá en televisión abierta, FIFA establece el reglamento sobre los derechos de autor, el cual debe ser acatado por negocios y no podrán tener la opción de sintonizarlos sin pagar.

¿CÓMO LOS RESTAURANTES PUEDEN EVITAR MULTAS? Durante el Mundial de 2026, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) será el encargado de verificar que los establecimientos cumplan con las normas correspondientes, por lo que la CANIRAC recomienda no organizar eventos sin revisar si cuenta con permisos necesarios, evitar uso de señales piratas y no utilizar cuentas personales para proyectar encuentros. En caso de que las autoridades del IMPI detecten que no se cuenta con las suscripciones necesarias para transmitir los partidos, podrán imponer a los propietarios entre multas, cancelaciones y problemas relacionados con los derechos de transmisión. Al no cumplir con contratos y una posible violación a los derechos de transmisión.

IMPI explicó que las personas que transmitan los partidos en sus negocios sin autorización, por ende obtener beneficios económicos que conlleva su transmisión, podrían infringir el artículo 231, fracción VI, de la Ley Federal del Derecho de Autor. Con multas que van desde mil a cinco mil días de multa, basado en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que puede derivar en una sanción de 586 mil 500 pesos. En caso de reincidencia o desacato, puede imponerse una multa adicional de 500 UMA por cada día que persista la conducta. Cabe destacar que Vidal Llerenas, director del IMPI, descartó en medios de comunicación que vaya a existir una persecución contra los negocios; asegurando que, pese a la revisión de bares y restaurantes, no se cerrarán los establecimientos.

COMO AFICIONADO, ¿DÓNDE PUEDO VER EL MUNDIAL? Si los restaurantes y bares ya no fueron tu primera opción, existen alternativas más allá de los estadios, ya sean en los espacios públicos o desde tu casa en tu televisión o en línea. FIFA Fan Festival Se trata de actividades durante la duración de la Copa del Mundo en las tres sedes de México (CDMX, Guadalajara y Monterrey), es decir los 39 días, con la transmisión en vivo de los 104 partidos y acceso gratuito, aunque tendrá un aforo limitado. FIFA Fan Festival CDMX: Zócalo, Plaza de la Constitución, Centro Histórico, C.P. 06000, Ciudad de México;

FIFA Fan Festival Guadalajara: Plaza Liberación, calle Pedro Loza 27A, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jalisco;

FIFA Fan Festival Monterrey: Parque Fundidora, Avenida Fundidora y Adolfo Prieto S/N, Monterrey, Nuevo León. También habrá transmisiones con el fin de expandir la experiencia hacía más gente en otros municipios de México, como por ejemplo Saltillo tendrá el FutFest 2026, el cual también combinará actividades de la Feria de Saltillo y del Festival Internacional de las Artes 2026. Será en el Biblioparque Norte cuando se abran las puertas desde las 11:00 de la mañana del jueves 11 de junio, para el arranque de la transmisión de la inauguración desde las 12:00 del mediodía y el partido entre México y Sudáfrica a partir de las 13:00 horas.

A lo largo del torneo, se transmitirá un total de 50 de los 104 partidos, además de 120 “actividades deportivas, culturales y recreativas para personas de todas las edades”, según el Gobierno Municipal de Saltillo. Los viernes y los sábados se realizarán conciertos a las 22:00 horas mientras que los domingos se iniciarán a las 9:00 de la noche. El FutFest tendrá un costo de 65 pesos la entrada si se compra el boleto en la taquilla mientras que se cobrarán 68 pesos en la plataforma tickettogo.com.mx.

Televisión Los partidos también estarán disponibles en TV abierta y de paga, aunque sólo se transmitirán 32 de los 104 partidos: 17 de fase de grupos, 4 de dieciseisavos, 4 de octavos, 2 de cuartos, las 2 semifinales y la gran final. Serán en el Canal 5, Azteca 7, Nu9ve (solo partidos de México) y Las Estrellas (solo la inauguración) en TV abierta; mientras que en TUDN mediante TV de paga. ¿Qué partidos se verán en televisión abierta? Además de los partidos de la Selección Mexicana, también destacan los encuentros de Brasil vs. Marruecos, Países Bajos vs. Japón, Argentina vs. Argelia, Inglaterra vs. Croacia, Ecuador vs. Alemania, Uruguay vs. España y Colombia vs. Portugal para la fase de grupos. Sin embargo, en la opción televisión de paga se encuentran los servicios como IZZI y Sky.

Streaming En caso de querer verlos en un dispositivo más personal como computadoras, televisiones inteligentes, tabletas y smartphones, el streaming es una opción para ti. Habrá opciones libres y de pago: entre las gratuitas destacan las plataformas de Azteca Deportes (sitio web, aplicaciones y el canal en línea Azteca Deportes Network), serán los mismos partidos que el canal de televisión. Mientras que las opciones de pago, la alternativa es la plataforma ViX que, a través de la suscripción vigente al servicio y el pase del Mundial por un costo extra, ofrecerá todos los partidos en vivo; preferencial para usuarios de IZZI y Sky.

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