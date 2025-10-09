$!Vacuna BCG vuelve a estar disponible en México: ¿cuándo y cómo se debe de aplicar a tus hijos?

TE PUEDE INTERESAR: Tras meses de escasez, México por fin libera la vacuna BCG contra la tuberculosis

El secretario de Salud, David Kershenobich , informó que el suministro había sido interrumpido a nivel nacional debido a un cambio de sede del laboratorio fabricante , lo que generó escasez en hospitales y centros de salud públicos desde inicios de 2025. Con esta liberación, se prevé que los servicios estatales retomen la aplicación a recién nacidos y lactantes conforme al calendario oficial de vacunación.

Después de varios meses de desabasto, la Secretaría de Salud informó que la vacuna BCG , utilizada para prevenir formas graves de tuberculosis en la infancia, ya fue liberada y comenzará a distribuirse en todo el país durante los próximos 15 días .

¿QUÉ ES LA VACUNA BCG?

La vacuna BCG (Bacilo de Calmette y Guérin) está elaborada a partir de bacterias vivas atenuadas derivadas del Mycobacterium bovis, una cepa similar a la que causa la tuberculosis.

Su función principal es proteger a los niños contra las formas graves de tuberculosis, especialmente la meningitis tuberculosa y la tuberculosis miliar, enfermedades que pueden ser mortales en etapas tempranas de la vida.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la vacuna se aplica una sola vez, generalmente al nacer o antes de cumplir los dos meses de edad, y forma parte del Esquema Nacional de Vacunación.

QUÉ REACCIONES PODRÍAN PRESENTARSE TRAS LA APLICACIÓN

Las autoridades sanitarias señalan que la vacuna BCG es segura y sus reacciones son esperadas dentro de un proceso normal de inmunización.

Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran:

- Nódulo en el lugar de aplicación entre dos y cuatro semanas después de la vacuna.

- Formación de una úlcera pequeña, que no requiere tratamiento y debe mantenerse limpia.

- Aparición de una costra entre la sexta y la doceava semana, que finalmente deja una cicatriz característica.

En algunos casos puede presentarse inflamación de los ganglios ubicados en la axila del mismo lado donde se aplicó la vacuna. Estos nódulos desaparecen de manera espontánea y no requieren cirugía ni antibióticos.

CUÁNDO NO DEBE APLICARSE LA VACUNA BCG

Existen situaciones médicas específicas en las que la aplicación de la vacuna debe posponerse o evitarse, de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

No se recomienda vacunar si el niño o la niña:

- Presenta alergia a alguno de los componentes de la vacuna.

- Tiene fiebre mayor a 38.5 °C o se encuentra enfermo al momento de la aplicación.

- Muestra lesiones activas en la piel en la zona donde se aplicaría la vacuna.

- Padece leucemia u otro tipo de cáncer.

- Se encuentra en tratamiento inmunosupresor, como quimioterapia, corticoesteroides o radiación.

- Es portador del virus VIH con síntomas de SIDA (los pacientes con VIH sin síntomas sí pueden vacunarse).

- Está tomando medicamentos contra la tuberculosis.

- Nació con peso menor a 2 kilogramos (la aplicación puede realizarse una vez que supere este peso).