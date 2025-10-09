Vacuna BCG vuelve a estar disponible en México: ¿cuándo y cómo se debe de aplicar a tus hijos?
La vacuna BCG, que protege a los recién nacidos contra las formas graves de tuberculosis, volverá a aplicarse en hospitales y centros de salud
Después de varios meses de desabasto, la Secretaría de Salud informó que la vacuna BCG, utilizada para prevenir formas graves de tuberculosis en la infancia, ya fue liberada y comenzará a distribuirse en todo el país durante los próximos 15 días.
El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que el suministro había sido interrumpido a nivel nacional debido a un cambio de sede del laboratorio fabricante, lo que generó escasez en hospitales y centros de salud públicos desde inicios de 2025. Con esta liberación, se prevé que los servicios estatales retomen la aplicación a recién nacidos y lactantes conforme al calendario oficial de vacunación.
¿QUÉ ES LA VACUNA BCG?
La vacuna BCG (Bacilo de Calmette y Guérin) está elaborada a partir de bacterias vivas atenuadas derivadas del Mycobacterium bovis, una cepa similar a la que causa la tuberculosis.
Su función principal es proteger a los niños contra las formas graves de tuberculosis, especialmente la meningitis tuberculosa y la tuberculosis miliar, enfermedades que pueden ser mortales en etapas tempranas de la vida.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, la vacuna se aplica una sola vez, generalmente al nacer o antes de cumplir los dos meses de edad, y forma parte del Esquema Nacional de Vacunación.
QUÉ REACCIONES PODRÍAN PRESENTARSE TRAS LA APLICACIÓN
Las autoridades sanitarias señalan que la vacuna BCG es segura y sus reacciones son esperadas dentro de un proceso normal de inmunización.
Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran:
- Nódulo en el lugar de aplicación entre dos y cuatro semanas después de la vacuna.
- Formación de una úlcera pequeña, que no requiere tratamiento y debe mantenerse limpia.
- Aparición de una costra entre la sexta y la doceava semana, que finalmente deja una cicatriz característica.
En algunos casos puede presentarse inflamación de los ganglios ubicados en la axila del mismo lado donde se aplicó la vacuna. Estos nódulos desaparecen de manera espontánea y no requieren cirugía ni antibióticos.
CUÁNDO NO DEBE APLICARSE LA VACUNA BCG
Existen situaciones médicas específicas en las que la aplicación de la vacuna debe posponerse o evitarse, de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
No se recomienda vacunar si el niño o la niña:
- Presenta alergia a alguno de los componentes de la vacuna.
- Tiene fiebre mayor a 38.5 °C o se encuentra enfermo al momento de la aplicación.
- Muestra lesiones activas en la piel en la zona donde se aplicaría la vacuna.
- Padece leucemia u otro tipo de cáncer.
- Se encuentra en tratamiento inmunosupresor, como quimioterapia, corticoesteroides o radiación.
- Es portador del virus VIH con síntomas de SIDA (los pacientes con VIH sin síntomas sí pueden vacunarse).
- Está tomando medicamentos contra la tuberculosis.
- Nació con peso menor a 2 kilogramos (la aplicación puede realizarse una vez que supere este peso).
POR QUÉ ES IMPORTANTE APLICAR LA VACUNA BCG A LOS MENORES DE EDAD EN MÉXICO
La tuberculosis sigue siendo una enfermedad infecciosa de relevancia epidemiológica en el país. Aunque su incidencia ha disminuido, las autoridades sanitarias mantienen la BCG como una de las vacunas básicas obligatorias para la primera infancia, especialmente en regiones con mayor vulnerabilidad social.
El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia) recordó que la BCG no evita el contagio de tuberculosis pulmonar, pero sí reduce de manera significativa el riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad, que pueden causar discapacidad o la muerte.
VACUNA BCG COMENZARÁ A SER DISTRIBUIDA EN MÉXICO EN LOS PRÓXIMOS DÍAS
La Secretaría de Salud informó que, tras la liberación de los lotes por parte del laboratorio fabricante, la vacuna comenzará a distribuirse en los próximos 15 días a todas las entidades federativas, priorizando hospitales materno-infantiles y unidades de primer nivel de atención.
Los padres o tutores podrán acudir al centro de salud más cercano para conocer las fechas de reanudación de la aplicación, así como para actualizar el esquema de vacunación de sus hijos recién nacidos.
RECOMENDACIONES PARA MADRES Y PADRES QUE VACUNARÁN A SUS HIJOS E HIJAS
Las autoridades sanitarias recomiendan:
- No aplicar remedios ni cubrir la lesión después de la vacuna.
- Mantener el área limpia y seca, sin aplicar pomadas o desinfectantes.
- No manipular la costra ni intentar retirarla.
- Acudir al centro de salud si la reacción persiste más de 12 semanas o si la inflamación aumenta de tamaño.
Con la reanudación de la distribución, la Secretaría de Salud busca normalizar el acceso a la vacuna BCG en todo el territorio nacional, garantizando la protección temprana contra la tuberculosis en la población infantil.