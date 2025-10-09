Descuentos del INAPAM; ¿hay ofertas con la credencial en Walmart?

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrece decenas de beneficios a la población de los adultos mayores que cuenta con la tarjeta emitida por la dependencia.

A través de convenios con el INAPAM, cadenas, tiendas, negocios y servicios buscan apoyar la economía de los adultos mayores en México, considerando como uno de los sectores más sensibles ante la inflación en productos de primera necesidad.

Hace unos meses, Walmart confirmó que aplicará un nuevo esquema de descuentos en el área de farmacia.

TE PUEDE INTERESAR: INAPAM: ¿Cuál es el proceso para el trámite en octubre? Sigue estos 4 sencillos pasos

WALMART E INAPAM

De acuerdo con el Directorio de Beneficios con Credencial INAPAM 2025, la cadena multinacional de supermercados, Walmart, ofrece una serie de descuentos y ofertas en determinados artículos.

Para que puedas optimizar los beneficios que te brinda tu credencial del INAPAM, conoce cómo aplicar los descuentos en sucursales de Walmart.

Walmart y Bodega Aurrerá serán las tiendas de supermercado, donde los adultos mayores podrán recibir descuentos directos en su gasto mensual, especialmente en medicamentos, los cuales suelen representar una carga económica significativa.

¿DÓNDE HAY DESCUENTOS ADICIONALES CON LA CREDENCIAL DEL INAPAM EN WALMART?

En el Directorio de Beneficios se puede encontrar un par de veces las sucursales de Walmart en las que aplican descuentos adicionales a los usuarios que cuenten con tarjeta del INAPAM, las cuales son:

- Walmart El Edén, en Durango, Durango;

- Walmart Perinorte, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México;

- Walmart Super Center Calandrias, en Zapopan, Jalisco.

- Walmart Plaza Real, en Monterrey, Nuevo León.

En estas sucursales de Walmart, los usuarios podrán acceder a un 20% de descuento en perfumes y productos de cuidado personal de la tienda Fraiche.

TE PUEDE INTERESAR: Conoce los motivos por los que debes cambiar tu tarjeta Inapam

¿EN QUÉ CONSISTE EL DESCUENTO DE WALMART

Además, las Farmacias Walmart también aplican un descuento de esquema doble a los adultos mayores. Esto significa que tienen dos tipos de ofertas dependiendo de la fecha del mes en la que realices tu compra:

- Del 1 al 10 de cada mes, el descuento es del 7%;

- Del 11 en adelante, el beneficio es únicamente del 5%;

En el caso de Bodega Aurerrá, además del descuento convencional, los adultos mayores que paguen con la aplicación de Cashi recibirá una bonificación del 10% en su tarjeta con saldo exclusivo para farmacia.

¿CÓMO PUEDO PAGAR CON LA TARJETA DEL INAPAM?

Para acceder a los beneficios, solo basta con que los adultos mayores presenten su credencial del INAPAM en caja al momento de realizar el pago.

Cabe destacar que no se requiere un registro previo, lo que facilita el uso inmediato del beneficio.

Este descuento aplica para todos los productos de farmacia en todas las sucursales de Walmart del país, y solo es necesario mostrar la credencial del INAPAM vigente al momento de pagar en las cajas del área.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuáles son los requisitos para recibir el pago del aguinaldo INAPAM 2025 y quienes pueden recibirlo?

¿QUIÉN PUEDE TRAMITAR LA TARJETA?

De acuerdo con INAPAM, todas las personas mayores de 60 años pueden obtener la tarjeta, siempre y cuando completen el registro de manera correcta y presenten los documentos requeridos:

- Acta de nacimiento legible;

- Una identificación oficial vigente: INE, IFE, IMSS, ISSSTE, pasaporte, licencia de manejo, cédula profesional o cartilla del servicio militar;

- Dos fotografías tamaño infantil (blanco y negro o a color) recientes y sin anteojos;

- Clave Única de Registro de Población -CURP- (actualizada);

- Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).

¿EXPIRA?

Según la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, la credencial para adultos mayores del INAPAM no expira, así como que no es necesario renovarla, ya que sigue siendo válida sin importar si tiene un diseño anterior o la fecha de emisión.

Aunque, los únicos casos en que la credencial deja de ser válida y es necesario un cambio son:

- Deterioro o daño, es decir, si la credencial presenta desgaste, como que el código de barras esté dañado o ilegible, por lo que es necesario renovarla para continuar usándola sin problemas.

- Pérdida o robo, en caso de extravío o robo de la tarjeta, el titular de la tarjeta debe acudir a un módulo de atención para solicitar su reposición y así mantener los beneficios activos.

- Nueva emisión, cuando el INAPAM actualiza el diseño de la credencial o mejora sus medidas de seguridad, puede ser obligatorio reemplazarla.

- Corrección o actualización de datos, si se detectan errores en el nombre, CURP u otros datos personales; en otro caso, si hay un cambio de domicilio, se debe gestionar la corrección para evitar problemas al usar la credencial.

- Renovación de credencial Instituto Nacional de la Senectud, las personas que todavía poseen la credencial del antiguo INSEN deben cambiarla por la versión actual del INAPAM, ya que las tarjetas del antiguo instituto ya no son válidas ni para descuentos ni como identificación dentro del programa.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Darán aguinaldo para los adultos mayores con credencial INAPAM?

¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE LA TARJETA INAPAM?

La tarjeta INAPAM brinda descuentos y beneficios en diversas áreas, tanto en instituciones públicas como en establecimientos privados afiliados. Algunos de los rubros donde se puede utilizar son:

- Alimentos y abarrotes

- Medicamentos y servicios médicos o de laboratorio

- Ropa, calzado y productos del hogar

- Actividades culturales y recreativas

- Transporte público y foráneo, incluyendo aerolíneas

- Trámites legales, asesoría y servicios funerarios

- Descuentos en pagos de servicios públicos como agua o predial, en algunos municipios

La variedad de beneficios disponibles puede variar por estado y municipio, por lo que el INAPAM pone a disposición un Directorio de Beneficios donde se pueden consultar todos los comercios y servicios afiliados en cada región.

¿DÓNDE SE TRAMITA LA TARJETA INAPAM?

La tarjeta puede ser tramitada en cualquier módulo del INAPAM, sin importar el estado o la delegación donde resida la persona interesada, ya que es un programa de alcance federal. Los módulos están habilitados de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 14:00 horas.

El directorio de módulos y delegaciones del INAPAM a nivel nacional está disponible en línea, en el sitio web oficial: http://www.inapam.gob.mx/es/INAPAM/Delegaciones_

Se recomienda acudir al módulo más cercano con toda la documentación completa, para agilizar el proceso.

TE PUEDE INTERESAR: INAPAM: Así puedes tramitar tu credencial en 2025 para disfrutar de descuentos y beneficios

¿INAPAM ENTREGA APOYO ECONÓMICOS?

La tarjeta del INAPAM no entrega efectivo, pero sí ofrece múltiples beneficios para los adultos mayores en México, como descuentos en transporte, medicamentos, actividades culturales y recreativas.

En redes sociales circuló la versión de que los beneficiarios recibirían 6 mil 200 pesos por el Día del Abuelo, pero esto es incorrecta. El plástico no otorga apoyos económicos, solo descuentos y promociones en servicios y comercios.

Quienes busquen apoyos económicos deben acudir a los módulos de programas sociales como la Pensión Bienestar, con toda la documentación requerida. Estos apoyos son independientes de la tarjeta INAPAM y dependen de lineamientos del gobierno federal o estatal.