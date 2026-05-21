¿Cuál es la edad máxima para sacar mi licencia de manejo en México?... esto dice la Ley de Movilidad

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    ¿Cuál es la edad máxima para sacar mi licencia de manejo en México?... esto dice la Ley de Movilidad
    La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en México no establece una edad máxima para tramitar la licencia de conducir. Conoce qué factores sí se toman en cuenta. VANGUARDIA/ARCHIVO

¿Existe una edad máxima para tramitar o renovar la licencia de manejo?... aquí te contamos

Conducir forma parte de la rutina diaria de millones de personas en México. Ir al trabajo, llevar a los hijos a la escuela o simplemente trasladarse por la ciudad son actividades que muchas veces se realizan casi de manera automática. Sin embargo, con el paso de los años, las capacidades físicas y mentales cambian, y esto inevitablemente influye al momento de estar frente al volante.

Una de las dudas más frecuentes entre los automovilistas es si existe una edad máxima para tramitar o renovar la licencia de manejo. La respuesta, según la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, es clara: en México no hay un límite de edad establecido para conducir.

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Esto significa que cualquier persona, hombre o mujer, puede seguir manejando siempre y cuando conserve una licencia vigente y demuestre que cuenta con las condiciones físicas y mentales necesarias para hacerlo de manera segura.

LA LEY MEXICANA NO PONE UN TOPE DE EDAD

Aunque no existe una prohibición relacionada con la edad, la legislación sí contempla diferentes periodos de vigencia para las licencias de conducir, con el objetivo de realizar revisiones más constantes conforme envejecen los automovilistas.

• Menores de 60 años: licencia con vigencia de 10 años

• Entre 60 y 80 años: vigencia de 5 años

• Mayores de 80 años: vigencia de 1 año

Para obtener o renovar el documento, las personas deben acreditar un examen de valoración que permita verificar sus habilidades para conducir.

La medida no busca limitar la movilidad de los adultos mayores, sino garantizar que quienes circulan en calles y carreteras mantengan la capacidad de reaccionar correctamente ante cualquier situación de riesgo.

“Mientras una persona tenga la capacidad física y mental necesaria para manejar, puede seguir conduciendo”, establece el criterio aplicado en la legislación mexicana sobre movilidad.

EL ENVEJECIMIENTO Y SUS EFECTOS AL VOLANTE

Especialistas señalan que el envejecimiento puede provocar ciertos cambios que afectan la conducción. Entre los más comunes destacan la rigidez muscular, la disminución de reflejos y los problemas de visión o audición.

Estas condiciones pueden dificultar tareas aparentemente sencillas como girar el volante, mover la cabeza para observar puntos ciegos o reaccionar rápidamente ante un imprevisto en el camino.

También es frecuente que las personas mayores presenten más fatiga al conducir o complicaciones para manejar bajo lluvia, niebla o durante la noche. Aun así, cada organismo envejece de manera distinta, por lo que no es posible determinar una edad exacta en la que alguien deba dejar de conducir.

Incluso existen casos donde una persona de 75 años mantiene mejores condiciones físicas y cognitivas que alguien mucho más joven.

LOS JÓVENES TIENEN MÁS ACCIDENTES QUE LOS ADULTOS MAYORES

Aunque muchas veces se piensa que los adultos mayores representan un mayor peligro al volante, diversos estudios internacionales muestran un panorama distinto.

Una investigación realizada en Europa reveló que los conductores menores de 25 años registran una tasa de siniestralidad cercana al 25 por ciento. En contraste, entre personas de 65 a 75 años el porcentaje ronda el 11 por ciento.

Los especialistas atribuyen esta diferencia a que la experiencia y el sentido de responsabilidad suelen aumentar con la edad, mientras que los conductores jóvenes tienden a asumir más riesgos.

Sin embargo, después de los 75 años las estadísticas vuelven a incrementarse, principalmente por el deterioro natural de algunas capacidades físicas y cognitivas.

CUÁNDO ES MOMENTO DE DEJAR EL VOLANTE

La decisión de dejar de manejar suele ser personal y, en muchos casos, gradual. Existen señales que pueden indicar que conducir comienza a representar un riesgo tanto para el automovilista como para quienes lo rodean.

Entre los síntomas más frecuentes están los despistes en trayectos habituales, el aumento de pequeños choques, la inseguridad al conducir y la sensación constante de sobresalto ante peatones, motociclistas o ciclistas.

También es común que algunos conductores mayores se vuelvan más intolerantes al tránsito o tengan dificultades para reaccionar con rapidez ante cambios inesperados en la vialidad.

“Muchas veces son los familiares quienes detectan primero estos cambios y ayudan al conductor a reconocer que quizá es momento de limitar o abandonar el manejo”, coinciden expertos en movilidad y seguridad vial.

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DATOS CURIOSOS SOBRE LA LICENCIA Y LA EDAD

• México no establece una edad máxima oficial para conducir

• Las licencias para mayores de 80 años deben renovarse cada año

• Los jóvenes menores de 25 años presentan más accidentes que muchos adultos mayores

• La visión nocturna es una de las capacidades que más se deterioran con la edad

• La experiencia al volante puede compensar parcialmente la disminución de reflejos en adultos mayores

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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