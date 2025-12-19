$!Da Infonavit 12% más en créditos para casas

En los primeros ocho meses del año, el Infonavit otorgó 150 mil 200 millones de pesos en financiamiento, a pesos constantes de agosto de 2025, para adquirir vivienda nueva o existente, lo que, ajustado por inflación, representa un aumento anual real del 12.3 por ciento, reportó el Instituto.

De acuerdo con datos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el financiamiento para mejoramiento fue el de mayor crecimiento con 30.7 por ciento real anual, aunque en este rubro no se detalló en pesos constantes.

Además, el financiamiento total otorgado por el Infonavit en el periodo referido subió 9.5 por ciento anual real, cerrando en 167 mil 800 millones de pesos constantes de agosto de 2025, rubro que abarca adquisición, mejoramientos y refinanciamiento de hipotecas.

La colocación de créditos del Infonavit, por su parte, creció 2.9 por ciento anual, con 405 mil 800 financiamientos otorgados a nivel general.