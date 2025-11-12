Vivienda para el Bienestar lanzó nueva convocatoria: Ubica AQUÍ los módulos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
Ha iniciado una tercera etapa de registro, correspondiente a la primera fase del Programa Vivienda para el Bienestar de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)
Desde el pasado 10 de noviembre se lanzó nuevamente la convocatoria para el Programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por el Gobierno de México y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) para garantizar el derecho a un hogar adecuado para poblaciones vulnerables o marginadas.
Para esta tercera etapa de registro de la primera fase, se activaron 60 módulos distribuidos en 24 estados en todo el país, los cuales permanecerán abiertos hasta una fecha límite.
Es importante destacar que algunos de estos centros de registro, están ubicados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en horarios y fechas específicas.
CONAVI ABRE MÓDULOS EN COAHUILA Y NUEVO LEÓN PARA EL REGISTRO AL PROGRAMA VIVIENDA PARA EL BIENESTAR
Tanto Coahuila como Nuevo León y Tamaulipas figuran en la lista de las 24 entidades federativas para la apertura del Programa Vivienda del Bienestar.
Conoce AQUÍ los módulos disponibles, así como los horarios de atención y disponibilidad:
→ Coahuila
1. Cuatro Ciénegas:
* Ubicación: Calle Benito Juárez S/N, C.P. 27640. Se encuentra a un costado de la Policía de Cuatro Ciénegas.
* Periodo de registro: Del 14 al 15 de noviembre.
* Horario de atención: De 9:00 a 17:00 horas.
2. Viesca:
* Ubicación: Calle del Carmen S/N esquina con Avenida 5 de Mayo, Colonia Centro, C.P. 27480. Se encuentra enfrente de la Plaza del Carmen.
* Periodo de registro: Del 11 al 12 de noviembre.
* Horario de atención: De 9:00 a 17:00 horas.
→ Nuevo León
1. Galeana:
* Ubicación: Juárez S/N, Colonia Congregación San Rafael, C.P. 67865. Se encuentra frente a la Plaza Principal.
* Periodo de registro: Del 10 al 15 de noviembre.
* Horario de atención: De 9:00 a 15:00 horas.
2. Sabinas Hidalgo:
* Ubicación: Calle Porfirio Diaz S/N, Colonia Centro Sabinas Hidalgo, C.P. 65200. Se encuentra en contra esquina de Niños Héroes.
* Periodo de registro: Del 10 al 15 de noviembre.
* Horario de atención: De 9:00 a 15:00 horas.
3. Santa Catarina:
* Ubicación: San Francisco No. 324, Colonia La Fama, C.P. 66100. Se encuentra en la Plaza la Fama.
* Periodo de registro: Del 10 al 15 de noviembre.
* Horario de atención: De 9:00 a 14:00 horas.
→ Tamaulipas
1. El Mante:
* Ubicación: Carretera México 85 Km. 67, Colonia Pueblo Quintero, C.P, 89930. Se ubica junto al Centro Integral de Justicia.
* Periodo de registro: Del 10 al 15 de noviembre.
* Horario de atención: De 9:00 a 17:00 horas.
ESTAS PERSONAS SON APTAS PARA REGISTRARSE EN LA TERCERA ETAPA DEL PROGRAMA VIVIENDA PARA EL BIENESTAR: CRITERIOS Y REQUISITOS POR CUMPLIR
El programa de la Conavi estableció ciertos criterios de elegibilidad importantes, por lo que se debe tener en consideración cumplir con ellos para garantizar su lugar en la iniciativa.
1. Mujeres jefas de hogar;
2. Personas adultas mayores;
3. Población indígena;
4. Personas con discapacidad;
5. Habitantes de zonas prioritarias.
Mientras que los requisitos básicos son:
1. Tener 18 años o más: En caso de ser menor, deberá tener dependientes económicos en primer grado.
2. Ingreso familias específico: Que el ingreso no sea mayor a 2 salarios mínimos.
3. No ser derechohabiente: La persona no puede estar adscrita al Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda.
4. No haber recibido apoyo previo: La persona no debe haber recibido previamente apoyo de vivienda por parte de la Conavi.
5. No contar con vivienda propia: La persona solicitante no debe ser propietaria de una vivienda.
LISTA COMPLETA DE ESTADOS DONDE SE ABRIÓ LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA VIVIENDA PARA EL BIENESTAR
La primera fase del programa de la Conavi, incluye a este listado de entidades federativas:
* Baja California;
* Chihuahua;
* Coahuila;
* Nuevo León;
* Tamaulipas;
* Sinaloa;
* Zacatecas;
* Nayarit;
* Jalisco;
* Aguascalientes;
* Guanajuato;
* Querétaro;
* Michoacán;
* Estado de México;
* Hidalgo;
* Tlaxcala;
* Morelos;
* Puebla;
* Oaxaca;
* Chiapas;
* Tabasco;
* Campeche;
* Quintana Roo;
* Yucatán.
Si eres de alguno de estos estados y estás interesado en ser beneficiario del Programa Vivienda para el Bienestar, la Conavi habilitó un mapa interactivo para localizar los módulos instalados, donde podrás consultar disponibilidad, direcciones y horarios de atención. Para acceder, puedes dar clic AQUÍ.