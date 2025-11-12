Vivienda para el Bienestar lanzó nueva convocatoria: Ubica AQUÍ los módulos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

Información
/ 12 noviembre 2025
    Vivienda para el Bienestar lanzó nueva convocatoria: Ubica AQUÍ los módulos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
    Ubica los módulos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para el registro del Programa Vivienda para el Bienestar, de la Conavi. FOTO: VANGUARDIA

Ha iniciado una tercera etapa de registro, correspondiente a la primera fase del Programa Vivienda para el Bienestar de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)

Desde el pasado 10 de noviembre se lanzó nuevamente la convocatoria para el Programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por el Gobierno de México y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) para garantizar el derecho a un hogar adecuado para poblaciones vulnerables o marginadas.

Para esta tercera etapa de registro de la primera fase, se activaron 60 módulos distribuidos en 24 estados en todo el país, los cuales permanecerán abiertos hasta una fecha límite.

TE PUEDE INTERESAR: Conavi arranca nuevo registro para Vivienda para el Bienestar: ¿Cuáles son los requisitos?

Es importante destacar que algunos de estos centros de registro, están ubicados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en horarios y fechas específicas.

CONAVI ABRE MÓDULOS EN COAHUILA Y NUEVO LEÓN PARA EL REGISTRO AL PROGRAMA VIVIENDA PARA EL BIENESTAR

Tanto Coahuila como Nuevo León y Tamaulipas figuran en la lista de las 24 entidades federativas para la apertura del Programa Vivienda del Bienestar.

$!Conavi abrió la tercera etapa de registro para el Programa Vivienda del Bienestar.
Conavi abrió la tercera etapa de registro para el Programa Vivienda del Bienestar. FOTO: CONAVI

Conoce AQUÍ los módulos disponibles, así como los horarios de atención y disponibilidad:

→ Coahuila

1. Cuatro Ciénegas:

* Ubicación: Calle Benito Juárez S/N, C.P. 27640. Se encuentra a un costado de la Policía de Cuatro Ciénegas.

* Periodo de registro: Del 14 al 15 de noviembre.

* Horario de atención: De 9:00 a 17:00 horas.

2. Viesca:

* Ubicación: Calle del Carmen S/N esquina con Avenida 5 de Mayo, Colonia Centro, C.P. 27480. Se encuentra enfrente de la Plaza del Carmen.

* Periodo de registro: Del 11 al 12 de noviembre.

* Horario de atención: De 9:00 a 17:00 horas.

→ Nuevo León

1. Galeana:

* Ubicación: Juárez S/N, Colonia Congregación San Rafael, C.P. 67865. Se encuentra frente a la Plaza Principal.

* Periodo de registro: Del 10 al 15 de noviembre.

* Horario de atención: De 9:00 a 15:00 horas.

2. Sabinas Hidalgo:

* Ubicación: Calle Porfirio Diaz S/N, Colonia Centro Sabinas Hidalgo, C.P. 65200. Se encuentra en contra esquina de Niños Héroes.

* Periodo de registro: Del 10 al 15 de noviembre.

* Horario de atención: De 9:00 a 15:00 horas.

3. Santa Catarina:

* Ubicación: San Francisco No. 324, Colonia La Fama, C.P. 66100. Se encuentra en la Plaza la Fama.

* Periodo de registro: Del 10 al 15 de noviembre.

* Horario de atención: De 9:00 a 14:00 horas.

→ Tamaulipas

1. El Mante:

* Ubicación: Carretera México 85 Km. 67, Colonia Pueblo Quintero, C.P, 89930. Se ubica junto al Centro Integral de Justicia.

* Periodo de registro: Del 10 al 15 de noviembre.

* Horario de atención: De 9:00 a 17:00 horas.

ESTAS PERSONAS SON APTAS PARA REGISTRARSE EN LA TERCERA ETAPA DEL PROGRAMA VIVIENDA PARA EL BIENESTAR: CRITERIOS Y REQUISITOS POR CUMPLIR

El programa de la Conavi estableció ciertos criterios de elegibilidad importantes, por lo que se debe tener en consideración cumplir con ellos para garantizar su lugar en la iniciativa.

1. Mujeres jefas de hogar;

2. Personas adultas mayores;

3. Población indígena;

4. Personas con discapacidad;

5. Habitantes de zonas prioritarias.

Mientras que los requisitos básicos son:

1. Tener 18 años o más: En caso de ser menor, deberá tener dependientes económicos en primer grado.

2. Ingreso familias específico: Que el ingreso no sea mayor a 2 salarios mínimos.

3. No ser derechohabiente: La persona no puede estar adscrita al Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda.

4. No haber recibido apoyo previo: La persona no debe haber recibido previamente apoyo de vivienda por parte de la Conavi.

5. No contar con vivienda propia: La persona solicitante no debe ser propietaria de una vivienda.

TE PUEDE INTERESAR: SEP: Así puedes obtener la primera boleta de calificaciones del ciclo 2025-2026 sin salir de casa

LISTA COMPLETA DE ESTADOS DONDE SE ABRIÓ LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA VIVIENDA PARA EL BIENESTAR

La primera fase del programa de la Conavi, incluye a este listado de entidades federativas:

* Baja California;

* Chihuahua;

* Coahuila;

* Nuevo León;

* Tamaulipas;

* Sinaloa;

* Zacatecas;

* Nayarit;

* Jalisco;

* Aguascalientes;

* Guanajuato;

* Querétaro;

* Michoacán;

* Estado de México;

* Hidalgo;

* Tlaxcala;

* Morelos;

* Puebla;

* Oaxaca;

* Chiapas;

* Tabasco;

* Campeche;

* Quintana Roo;

* Yucatán.

Si eres de alguno de estos estados y estás interesado en ser beneficiario del Programa Vivienda para el Bienestar, la Conavi habilitó un mapa interactivo para localizar los módulos instalados, donde podrás consultar disponibilidad, direcciones y horarios de atención. Para acceder, puedes dar clic AQUÍ.

Temas


programas sociales
viviendas
Registros

Localizaciones


Coahuila
Nuevo León
Tamaulipas

Organizaciones


Conavi

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
NVIDIA invertirá mil mdd de dólares en el primer Green Data Center de inteligencia artificial en México, ubicado en Nuevo León, según lo señaló Samuel García

Samuel García confirma llegada de NVIDIA a NL; invertirán 1 billón de dólares en Green Data Center
En el área de pediatría del Hospital Universitario, los dos bebés reportados en el oficio interno recibieron atención médica oportuna y lograron recuperarse satisfactoriamente, según confirmó la dirección del hospital.

‘Se mezclaron hechos’; Hospital Universitario de Saltillo niega muerte de bebé por falta de equipo
Una tormenta geomagnética provocó un espectáculo de luces en el cielo del norte de México; las auroras boreales pudieron observarse desde Coahuila, Nuevo León y otros estados, sin representar riesgo para la población, según la UNAM.

Captan auroras boreales en el cielo de Coahuila y otros estados del norte de México
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Pensión del Bienestar: ¿qué letras reciben el pago de 6 mil 200 pesos del 12 al 27 de noviembre?
Autoridades investigan el asesinato de Noelia Daylen, niña de 4 años hallada sin vida en Oaxaca.

Noelia Daylen, es encontrada sin vida; la niña de 4 años fue asesinada en Juchitán, Oaxaca
A pesar de la situación, ambos hermanos, Omar y Julio César Jr., tienen previsto participar en una pelea de exhibición el 24 de enero de 2026 en San Luis Potosí

Julio César Chávez interna a su hijo Omar en su clínica de rehabilitación de Tijuana
Ubica los módulos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para el registro del Programa Vivienda para el Bienestar, de la Conavi.

Vivienda para el Bienestar lanzó nueva convocatoria: Ubica AQUÍ los módulos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
Aventura. Llevará a los icónicos personajes al espacio en una aventura galáctica encabezada por Mario, Peach, Rosalina y Koopa Jr..

¡Con nuevos personajes! Estrena Nintendo el primer avance de ‘Super Mario Bros 2’