Vivienda para el Bienestar lanzó nueva convocatoria: Ubica AQUÍ los módulos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

Desde el pasado 10 de noviembre se lanzó nuevamente la convocatoria para el Programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por el Gobierno de México y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) para garantizar el derecho a un hogar adecuado para poblaciones vulnerables o marginadas.

Para esta tercera etapa de registro de la primera fase, se activaron 60 módulos distribuidos en 24 estados en todo el país, los cuales permanecerán abiertos hasta una fecha límite.

TE PUEDE INTERESAR: Conavi arranca nuevo registro para Vivienda para el Bienestar: ¿Cuáles son los requisitos?

Es importante destacar que algunos de estos centros de registro, están ubicados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en horarios y fechas específicas.

CONAVI ABRE MÓDULOS EN COAHUILA Y NUEVO LEÓN PARA EL REGISTRO AL PROGRAMA VIVIENDA PARA EL BIENESTAR

Tanto Coahuila como Nuevo León y Tamaulipas figuran en la lista de las 24 entidades federativas para la apertura del Programa Vivienda del Bienestar.