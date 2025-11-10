Conavi arranca nuevo registro para Vivienda para el Bienestar: ¿Cuáles son los requisitos?
La tercera etapa de la primera fase de registro para el Programa de Vivienda para el Bienestar inició el 10 de noviembre... Ubica el módulo, cumple con los requisitos y ¡regístrate!
El 10 de noviembre arrancó la tercera etapa de registro para la primera fase del Programa de Vivienda para el Bienestar, una iniciativa impulsada por el Gobierno de México en colaboración con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
A través de esta estrategia se busca garantizar el derecho a una vivienda adecuada para sectores de población identificados como prioritarios, es decir aquellos de alta marginación, indígenas o con carencias sociales.
Para esta etapa se activaron 60 módulos distribuidos en 24 estados de México, los cuales permanecerán hasta el 15 de noviembre.
VIVIENDA PARA EL BIENESTAR Y CONAVI VUELVEN A LANZAR CONVOCATORIA DE REGISTRO: REQUISITOS
Como todos los programas del Bienestar, existe una lista de criterios de elegibilidad para aquellas personas que quieran ser beneficiarias:
1. Tener 18 años o más: En caso de ser menor, deberá tener dependientes económicos en primer grado.
2. Ingreso familias específico: Que el ingreso no sea mayor a 2 salarios mínimos.
3. No ser derechohabiente: La persona no puede estar adscrita al Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda.
4. No haber recibido apoyo previo: La persona no debe haber recibido previamente apoyo de vivienda por parte de la Conavi.
5. No contar con vivienda propia: La persona solicitante no debe ser propietaria de una vivienda.
Es recomendable cumplir con estas especificaciones para evitar contratiempos en el proceso de registro.
UBICA AQUÍ LOS MÓDULOS INSTALADOS EN TODO MÉXICO
Los estados que se incluyen en esta primera fase, son:
* Baja California;
* Chihuahua;
* Coahuila;
* Nuevo León;
* Tamaulipas;
* Sinaloa;
* Zacatecas;
* Nayarit;
* Jalisco;
* Aguascalientes;
* Guanajuato;
* Querétaro;
* Michoacán;
* Estado de México;
* Hidalgo;
* Tlaxcala;
* Morelos;
* Puebla;
* Oaxaca;
* Chiapas;
* Tabasco;
* Campeche;
* Quintana Roo;
* Yucatán.
Puedes identificar los municipios en donde se encuentran los módulos a través del mapa interactivo disponible en la página oficial del programa. Para ello, puedes dar clic AQUÍ.
HORARIOS DE ATENCIÓN Y QUÉ LLEVAR AL MOMENTO DEL REGISTRO
El horario regular es de 8:00 a 16:00 horas, aunque toma en cuenta que puede variar según el módulo.
Es recomendable acudir con tu identificación oficial vigente, CURP actualizada y comprobante de domicilio, todo en original y copia.
¿QUIÉNES PUEDEN REGISTRARSE AL PROGRAMA VIVIENDA PARA EL BIENESTAR?
Como se dijo anteriormente, Vivienda para el Bienestar es exclusivamente para personas que pertenecen a sectores de población marginados, como lo son:
1. Mujeres jefas de hogar;
2. Personas adultas mayores;
3. Población indígena;
4. Personas con discapacidad;
5. Habitantes de zonas prioritarias.
“Estos grupos comparten condiciones de vulnerabilidad que se reflejan en carencias como la falta de servicios básicos, inseguridad en la tenencia, rezago habitacional, sobrecarga económica por el alquiler y dificultades de accesibilidad, lo que exige una atención diferenciada y con enfoque de justicia social”, destaca la plataforma del programa.
ASÍ ES LA PRIMERA FASE DEL PROCESO DE REGISTRO PARA EL PROGRAMA VIVIENDA PARA EL BIENESTAR
1. Convocatoria: La Conavi emite una convocatoria para cada zona de intervención, la cual es difundida a través de la página oficial, redes sociales y la zona de intervención.
2. Registro de solicitudes: Es importante que conozcas que el registro se lleva a cabo de forma individual y directa únicamente en los módulos instalados en las zonas de intervención, mediante la aplicación de la Cédula de Diagnóstico.
3. Perfilamiento de la demanda y publicación de resultados: Con la información del registro, la Conavi seleccionará a quienes cumplan con los criterios de elegibilidad.
El arranque de la segunda fase será comunicada en con previo aviso en los canales oficiales del Programa Vivienda para el Bienestar y de la Conavi.