Conavi arranca nuevo registro para Vivienda para el Bienestar: ¿Cuáles son los requisitos?

El 10 de noviembre arrancó la tercera etapa de registro para la primera fase del Programa de Vivienda para el Bienestar, una iniciativa impulsada por el Gobierno de México en colaboración con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

A través de esta estrategia se busca garantizar el derecho a una vivienda adecuada para sectores de población identificados como prioritarios, es decir aquellos de alta marginación, indígenas o con carencias sociales.

Para esta etapa se activaron 60 módulos distribuidos en 24 estados de México, los cuales permanecerán hasta el 15 de noviembre.

VIVIENDA PARA EL BIENESTAR Y CONAVI VUELVEN A LANZAR CONVOCATORIA DE REGISTRO: REQUISITOS

Como todos los programas del Bienestar, existe una lista de criterios de elegibilidad para aquellas personas que quieran ser beneficiarias: