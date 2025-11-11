¿Ya pusiste la decoración de Navidad en tu casa?... esto opinan los psicólogos

/ 11 noviembre 2025
    ¿Ya pusiste la decoración de Navidad en tu casa?... esto opinan los psicólogos
    Colocar los adornos navideños desde noviembre podría tener beneficios emocionales. Psicólogos explican que hacerlo anticipa la alegría, reduce el estrés y despierta la nostalgia positiva. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Adelantar la decoración navideña puede mejorar el bienestar emocional. Psicólogos explican por qué anticipar la Navidad nos hace sentir más felices

¿Eres de los que en noviembre ya tiene el árbol, las luces y el nacimiento colocados? Lejos de ser una simple costumbre, los psicólogos aseguran que decorar con antelación podría revelar aspectos positivos de tu personalidad y bienestar emocional. Esta práctica, cada vez más común, se relaciona con la nostalgia, la búsqueda de felicidad y la reducción del estrés cotidiano ante la llegada de la Navidad.

Expertos señalan que sacar antes los adornos es un intento inconsciente de revivir los recuerdos felices de la infancia o de reconectar con seres queridos que ya no están. Las luces, los colores y los villancicos funcionan como estímulos emocionales que reactivan la sensación de calidez y unión típica de las fiestas.

Para muchas personas, el acto de decorar no solo es una tradición, sino una manera de anticipar la alegría y extender el espíritu navideño durante más tiempo, en especial frente a un ritmo de vida acelerado y a las tensiones del día a día.

ANTICIPAR LA ALEGRÍA: UN EFECTO EMOCIONAL POSITIVO

De acuerdo con el psicólogo clínico Erlanger A. Turner, de la Universidad Pepperdine, esta conducta se explica por la teoría de la “anticipación de la alegría”. Según Turner, decorar temprano prolonga la sensación de emoción y felicidad, al igual que ofrece una sensación de control y estabilidad emocional.

Cuando una persona decora su hogar con tiempo, el entorno se transforma en un espacio que simboliza paz, confort y esperanza. Esta preparación psicológica contribuye a mejorar el estado de ánimo, especialmente en quienes asocian la Navidad con momentos entrañables y familiares.

Además, la decoración temprana permite a la mente enfocarse en estímulos positivos. Las luces, los colores y los aromas navideños actúan como recordatorios visuales de la alegría, generando un impacto real sobre las emociones.

DECORAR FAVORECE LA CONEXIÓN SOCIAL Y LA EMPATÍA

Un estudio de 1989 descubrió que las decoraciones navideñas hacen que las personas parezcan más accesibles y sociables. De hecho, quienes adornan su casa antes tienden a buscar conexiones emocionales más profundas con otras personas, lo que fortalece los lazos sociales durante la temporada.

El entorno festivo también estimula sentimientos de empatía y solidaridad, valores que suelen intensificarse en Navidad. Esto explica por qué muchos disfrutan compartir su entusiasmo decorando sus hogares, oficinas o incluso sus autos.

Desde una perspectiva psicológica, anticipar la decoración es una forma de autoexpresión positiva, donde el entorno refleja el deseo de conectar, celebrar y proyectar bienestar emocional.

POR QUÉ AHORA DECORAMOS ANTES QUE NUNCA

En los últimos años, los expertos han notado un cambio cultural en torno al inicio de la temporada navideña. Cada vez más personas sienten que la Navidad pasa demasiado rápido, lo que motiva a adelantar la decoración para disfrutar más tiempo del ambiente festivo.

Esta tendencia se ha fortalecido especialmente después de la pandemia, cuando la búsqueda de seguridad emocional y estabilidad se volvió prioridad. Colocar las luces y adornos navideños antes del tiempo tradicional puede ser, entonces, una estrategia inconsciente para prolongar la sensación de alegría y calma.

Lejos de ser una excentricidad, la decoración temprana puede ser una señal de optimismo y equilibrio emocional. Así que si ya tienes el árbol puesto, no te preocupes: según los psicólogos, probablemente solo estás buscando más momentos felices.

Datos curiosos:

• Un estudio indica que quienes decoran antes suelen considerarse más felices y sociables.

• El rojo y el dorado son los colores que más estimulan emociones positivas.

• Escuchar villancicos activa regiones cerebrales relacionadas con la memoria afectiva.

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

