CHANGAN: Innovación, seguridad y futuro inteligente en la movilidad automotriz

Con su lema “Smart Your Future”, CHANGAN proyecta una visión clara y ambiciosa: liderar el camino hacia una movilidad más inteligente, eficiente y responsable. Esta visión se construye sobre una base sólida de ingeniería, diseño y tecnología, combinadas para ofrecer vehículos que no solo responden a las demandas del presente, sino que anticipan los desafíos del futuro.

GAMA DE VEHÍCULOS

Una de sus apuestas más destacadas es su nueva gama de SUVs: CS55 Plus IDD, CS75 Pro y CS95 Plus, disponibles en versiones híbridas y de gasolina, además del nuevo sedán EADO Plus IDD, todos diseñados para ofrecer el equilibrio perfecto entre eficiencia energética, potencia y confort.

Estos nuevos modelos representan la evolución de la marca hacia una movilidad más sostenible, sin sacrificar diseño ni desempeño, brindando al conductor una experiencia segura, dinámica y tecnológica.

En México, CHANGAN opera a través de CHANGAN Refran, una iniciativa concebida para atender las necesidades de la sociedad mexicana mediante productos y servicios de alta calidad. Su operación se sustenta en un equipo humano comprometido con la excelencia, guiado por la integridad y sólidos valores éticos. La División Automotriz forma parte del Grupo Refran con una importante trayectoria empresarial.