Nissan lanza tienda oficial en Amazon México con más de 2 mil refacciones originales

La nueva tienda permitirá a propietarios de automóviles Nissan acceder a un catálogo de más de 2 mil 100 productos compatibles con distintos modelos, organizados por categorías y tipo de vehículo. La compañía informó que el objetivo es ofrecer una experiencia de compra más accesible, organizada y respaldada por productos originales de la marca.

Nissan Mexicana anunció este lunes el lanzamiento de su tienda oficial dentro de Amazon México, una plataforma digital enfocada en la venta de refacciones y accesorios originales para vehículos de la marca.

NISSAN OFRECERÁ A TRAVÉS DE AMAZON REFACCIONES ORIGINALES Y PRODUCTOS DE DIVERSAS CATEGORÍAS

De acuerdo con la automotriz, los usuarios podrán encontrar productos distribuidos en nueve categorías principales:

- Autopartes

- Aceites y lubricantes

- Amortiguadores

- Iluminación

- Defensas

- Carrocería

- Tapetes

- Filtros

- Sensores

La plataforma también incluirá la línea Value Advantage, enfocada en vehículos Nissan que ya no se encuentran dentro del periodo de garantía.

Nissan destacó que más de mil 100 de los productos disponibles son fabricados en México, lo que contribuye a la industria nacional de autopartes y a la cadena de suministro local.

Nissan destaca importancia del servicio posventa

Claudia Rodríguez, directora de Posventa de Nissan Mexicana, señaló que esta iniciativa forma parte de la estrategia de servicio y atención a clientes de la empresa.

“En Nissan, el servicio posventa es un pilar clave para construir relaciones de largo plazo con nuestros clientes. Con el lanzamiento de nuestra tienda oficial en Amazon México, estamos acercando refacciones originales a nuestros clientes a través de una experiencia digital accesible, confiable y sin complicaciones”, expresó.

La directiva indicó que la intención es extender la calidad y confianza de la red de servicio de la marca hacia el entorno digital, permitiendo a los usuarios adquirir refacciones originales desde cualquier parte del país.

AMAZON MÉXICO AMPLÍA SU OFERTA AUTOMOTRIZ

Por su parte, Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México, explicó que el sector automotriz representa una categoría estratégica para la compañía.

“Tanto los propietarios individuales de vehículos como los negocios —talleres mecánicos y refaccionarias— nos dicen que quieren una selección amplia y confiable de refacciones originales que esté siempre disponible y sea fácil de encontrar”, señaló.

Añadió que la incorporación de la tienda oficial de Nissan permitirá a clientes particulares y negocios acceder a más de 2 mil 100 refacciones originales con opciones de entrega rápida a domicilio.

BENEFICIOS Y MODALIDADES DE COMPRA DE NISSAN EN AMAZON

Entre los beneficios anunciados para los usuarios se encuentran:

- Entregas en menos de dos días en la mayoría de los destinos nacionales.

- Hasta 12 meses sin intereses en productos seleccionados.

- Pagos quincenales mediante Kueski Pay sin necesidad de tarjeta de crédito.

- Cupón de 30% de descuento para nuevos usuarios de Kueski Pay, con un tope de 300 pesos.

- Devoluciones gratuitas durante los primeros 30 días.

Además, Amazon informó que durante el periodo del Hot Sale, del 25 de mayo al 2 de junio, los nuevos usuarios de la tarjeta de débito Amazon Access podrán acceder a un descuento adicional del 25%, sujeto a términos y condiciones.

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN NISSAN EN AGUASCALIENTES

Nissan informó que opera en Aguascalientes el centro de distribución de refacciones más grande de América Latina.

Las instalaciones cuentan con más de 60 mil refacciones en inventario y una superficie de 65 mil metros cuadrados. Desde ese punto se realizan operaciones de distribución y exportación hacia más de 42 países en América, Europa, Asia y África.