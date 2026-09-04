¿SEAT desaparecerá en 2029? Volkswagen deja en suspenso el futuro de la marca

El futuro de SEAT quedó en suspenso. Después de que un reporte alemán señalara que el Grupo Volkswagen analizaba retirar la histórica marca española antes de terminar 2029, la compañía fijó este viernes su postura: no existe una decisión definitiva, aunque reconoció que una desaparición gradual después de 2030 forma parte de los escenarios posibles. La alarma surgió del semanario alemán WirtschaftsWoche, que aseguró haber consultado documentos internos para el Consejo de Supervisión. El plan contemplaría descontinuar SEAT de forma ordenada, trasladar a CUPRA las operaciones viables y garantizar el servicio a los propietarios actuales.

La respuesta oficial del 4 de septiembre matizó el panorama. SEAT S.A. dijo que la continuidad de la marca dependerá de tres factores: la regulación europea de emisiones, la demanda de los clientes y las condiciones del mercado. La electrificación, sus costos y la inversión necesaria para crear nuevos vehículos complican el argumento financiero para seguir destinando recursos a SEAT. ¿SEAT desaparecerá en 2029? Por ahora, la respuesta es: no está decidido. La firma conservará su hoja de ruta y cumplirá los lanzamientos anunciados, incluidas las versiones mild-hybrid del Ibiza y el Arona previstas para 2027. Más allá de 2030, Volkswagen mantendrá abiertas alternativas, entre ellas un retiro paulatino de la insignia. La incertidumbre rodea a la marca comercial, no necesariamente a la empresa ni a su fábrica. SEAT S.A., propietaria de SEAT y CUPRA, aseguró que tiene un futuro sólido dentro del consorcio.

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Martorell seguirá como pieza estratégica al liderar la plataforma MEB21 y fabricar la familia de autos eléctricos urbanos del grupo. CUPRA aparece como el motor del nuevo proyecto. Desde su lanzamiento independiente en 2018 ha entregado más de un millón de vehículos y pretende alcanzar una participación de 3 por ciento en Europa. Su crecimiento, mayor rentabilidad y gama electrificada explican por qué Volkswagen concentra ahí expectativas rumbo a 2030. Para México, uno de los mercados internacionales más importantes de SEAT, el mensaje inmediato es de continuidad.

La gama nacional mantiene al Ibiza, Arona y León, mientras la compañía promete respaldar a sus clientes y cumplir sus obligaciones sin importar el escenario elegido. En 2024, México marcó un récord de 26 mil entregas para SEAT S.A. La decisión final quedó hoy aplazada. Volkswagen no confirmó la desaparición que anticipaba la filtración, pero tampoco garantizó la supervivencia de SEAT a largo plazo. La marca seguirá durante los próximos años; después de 2030, su permanencia dependerá de si encuentra un lugar rentable en una industria acelerada hacia la movilidad eléctrica.

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