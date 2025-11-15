100 uniformados lesionados y 40 arrestados: saldo de la marcha de la Generación Z

    La movilización, convocada originalmente para protestar contra la violencia, la impunidad y la falta de seguridad. /FOTO: CUARTOSCURO

La policía capitalina denunció la presencia de ‘grupos organizados violentos’ durante la movilización del colectivo Generación Z, que derivó en enfrentamientos en el Zócalo

CDMX.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que, tras la marcha convocada por el movimiento conocido como Generación Z el pasado sábado en la Ciudad de México, resultaron heridos 100 policías, de los cuales un número importante requirió atención hospitalaria. Además, se reportaron 40 personas detenidas en el marco de los enfrentamientos registrados en el Zócalo.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, calificó los hechos como una actuación de “grupos organizados violentos” que participaron en la movilización, señalando que el derribamiento de vallas frente a Palacio Nacional fue un punto de quiebre que desencadenó el choque entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: Plan Michoacán y marcha de la Generación Z abren debate en redes sociales

De acuerdo con la versión oficial, el bloque denominado “Bloque Negro” -parte de la movilización- rompió las barreras de protección del Palacio Nacional y arremetió contra policías con objetos contundentes, lo que derivó en heridos y detenciones.

Aunque no se difundieron con precisión los nombres de todas las personas detenidas, la SSC señaló que las 40 aprehensiones corresponden a quienes participaron en actos violentos, además del fuerte daño al mobiliario urbano y las entradas del recinto histórico.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Médicos sin medicinas’: personal de salud y ciudadanos protestan por desabasto y muertes evitables

La movilización, convocada originalmente para protestar contra la violencia, la impunidad y la falta de seguridad, había transcurrido en gran parte de manera pacífica, pero desembocó en confrontación al avanzar hacia el Zócalo. La alianza entre jóvenes manifestantes y grupos más radicalizados habría generado la escalada.

Autoridades de salud y seguridad desplegaron atención inmediata para los policías heridos, algunos de los cuales resultaron con lesiones que requirieron hospitalización. La SSC indicó que el seguimiento médico y judicial continuará para, entre otras cosas, deslindar responsabilidades.

El reporte oficial colocó a la protesta como una de las más violentas registradas en los últimos meses en el centro de la capital, impulsando un nuevo debate sobre la actuación policial, el derecho a la manifestación y la infiltración de grupos con fines distintos a los convocados originalmente. Con información de Agencias

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

