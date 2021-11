13 desaparecieron en carretera Monterrey-Nuevo Laredo en una semana, denuncian

Monterrey, N.L. En la última semana, trece personas han desaparecido en el tramo carretero de Monterrey-Nuevo Laredo, Tamaulipas, de acuerdo al colectivo Todos somos uno.

La agrupación formada por familiares de desaparecidos en la vía carretera denunció que las autoridades no han emitido alguna señal de alerta ante el repunte delictivo ocurrido en los últimos siete días.

“ALERTA ALERTA ALERTA: En la última semana se han reportado más de trece personas desaparecidas en la carretera del terror, Nuevo Laredo, Tamaulipas”, señalaron a través de sus redes sociales.

“Las autoridades siguen sin emitir una alerta, ¿quién tiene que desaparecer para que actúen?”.

Además, el colectivo pidió a la ciudadanía evitar tomar la vialidad debido a que la seguridad no está garantizada en la zona.

“No te confíes, no hay seguridad, si desapareces las autoridades NO TE VAN A BUSCAR, NO TE VAN A SALVAR, NO TE SUMES A LA LISTA Y POR FAVOR alerta a tus familiares de no viajar para allá”, afirmó el colectivo.

Entre las fichas de búsqueda de personas ausentes compartidas por el colectivo, se encuentran la de José Francisco Moreno Hernández, de 43 años, así como Héctor Miguel Santos López, de 57 años; ambos desaparecieron el 21 de noviembre en la carretera señalada, cuando viajaban de Nuevo Laredo hacia Monterrey en una camioneta.

Otro de los casos es el de Alfredo Díaz Puente, desaparecido junto a su compañero de quien no se proporcionó su nombre, el 27 de noviembre, cuando viajaba de Nuevo Laredo a San Luis Potosí; sin embargo, el camión en donde ambos viajaban fue localizado sin ellos en Monterrey.

Eliud René Oviedo, se encuentra sin localizar desde el 24 de noviembre, cuando viajó de Monterrey a Nuevo Laredo en su taxi.

De acuerdo a Todos somos uno, en los últimos once meses han desaparecido 163 personas en la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo; la mayoría de las desapariciones ocurren cerca del kilómetro 26 de la vía.