A cuatro días del accidente, suman rescatistas en mina de El Rosario

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Noticias
/ 29 marzo 2026
    A cuatro días del accidente, suman rescatistas en mina de El Rosario
    La operación de rescate en la mina Santa Fe entra a una fase de refuerzo con más personal especializado, mientras brigadas trabajan día y noche. ESPECIAL

El ingreso de lodo, asociado a una presa de jales, complicó el avance y obligó a abrir una perforación vertical para intentar establecer contacto

CULIACÁN, SIN.- En las labores de rescate de cuatro trabajadores de la mina Santa Fe, que permanecen atrapados desde hace cuatro días en la sindicatura de Cacalota, municipio de El Rosario, se prevé la incorporación de más rescatistas y mineros con el objetivo de acelerar su extracción con vida.

Autoridades de la mina, ubicada en el poblado serrano de Chele, informaron que el ingreso de lodo proveniente de una de las presas de jales ha dificultado el avance y el establecimiento de una posible comunicación con los trabajadores, por lo que se realiza la colocación de madera para permitir un ingreso controlado y sin riesgos.

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Álvaro Vargas Miranda, gerente de la empresa operadora bajo la denominación Industria Minera de Sinaloa, señaló que los trabajos de rescate se mantienen las 24 horas del día y que, hasta el momento, no se reportan problemas de ventilación en el interior.

Explicó que, a diferencia de otros accidentes mineros, en este caso no se registraron desplomes; lo ocurrido, dijo, fue que las rampas internas quedaron cubiertas por un lodo muy espeso, lo que impidió que la totalidad de los 25 trabajadores que estaban en los túneles lograran salir a la superficie.

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El exceso de lodo en el interior continúa dificultando el avance de las brigadas, que son guiadas por mineros, por lo que se realiza una perforación vertical con la intención de evaluar la posibilidad de establecer alguna conexión con los cuatro trabajadores que permanecen atrapados.

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de los cuatro mineros; sin embargo, se informó que serían originarios de Durango, Hidalgo y Jalisco, y que sus familias han mantenido acercamientos con autoridades estatales, federales y municipales.

La empresa indicó que las maniobras continuarán de manera ininterrumpida mientras se busca avanzar en la extracción, en tanto se mantienen las medidas para reducir riesgos durante el acceso a las zonas afectadas.

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