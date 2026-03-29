Problema de México es autoinfligido

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México
/ 29 marzo 2026
    Problema de México es autoinfligido
    La revista británica advierte que el País debe liberar su sector privado, ya que el mayor problema de la Presidenta Claudia Sheinbaum es la debilidad de la inversión y el crecimiento. Reforma

The Economist argumenta que el mayor obstáculo en México es la debilidad en la inversión y crecimiento del sector privado

Que la economía mexicana avance con dificultad y que la inversión se esté desplomando no es culpa del presidente Donald Trump ni de su política arancelaria; el problema de México es interno y autoinfligido, asegura en un artículo The Economist.

La revista británica advierte que el país debe liberar su sector privado, ya que el mayor problema de la presidenta Claudia Sheinbaum es la debilidad de la inversión y el crecimiento.

Desde que asumió el poder en 2018, Morena, el partido gobernante, ha impulsado reformas constitucionales que socavan activamente la economía’, señala.

Ahora los jueces deben ser elegidos, lo que aumenta la inseguridad jurídica. Los organismos reguladores independientes han sido debilitados o directamente abolidos. El Estado ha consolidado su control sobre el sistema energético, impidiendo el acceso a capital privado muy necesario, incluso mientras la deuda pública se dispara’.

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Para la publicación, en lugar de emprender reformas tributarias, el Gobierno ha estado extorsionando a grandes empresas para obtener más liquidez. Todo esto se suma a los problemas crónicos de delincuencia e inseguridad causados por las bandas de narcotraficantes.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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