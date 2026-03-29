Problema de México es autoinfligido

Que la economía mexicana avance con dificultad y que la inversión se esté desplomando no es culpa del presidente Donald Trump ni de su política arancelaria; el problema de México es interno y autoinfligido, asegura en un artículo The Economist.

La revista británica advierte que el país debe liberar su sector privado, ya que el mayor problema de la presidenta Claudia Sheinbaum es la debilidad de la inversión y el crecimiento.

‘Desde que asumió el poder en 2018, Morena, el partido gobernante, ha impulsado reformas constitucionales que socavan activamente la economía’, señala.

‘Ahora los jueces deben ser elegidos, lo que aumenta la inseguridad jurídica. Los organismos reguladores independientes han sido debilitados o directamente abolidos. El Estado ha consolidado su control sobre el sistema energético, impidiendo el acceso a capital privado muy necesario, incluso mientras la deuda pública se dispara’.

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Para la publicación, en lugar de emprender reformas tributarias, el Gobierno ha estado extorsionando a grandes empresas para obtener más liquidez. Todo esto se suma a los problemas crónicos de delincuencia e inseguridad causados por las bandas de narcotraficantes.