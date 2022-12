‘¿A qué vino al Senado?’ Rosario Piedra de CNDH enfrenta críticas, mientras defiende al Ejército

La titular de Derechos Humanos es acusada de ser “omisa” , de corrupción y de ser “subordinada” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, así como “cómplice” de la militarización ; a lo que defendió que ejerce “una autonomía que no es para presumir en los foros, o para que alaben los académicos” , y que está “puesta al servicio del pueblo”.

A lo que la Presidenta de la CNDH respondió que acudió al pleno para entablar el diálogo y rendir cuentas al pueblo “ no para responder calumnias ni ofensas ”, mientras que defendía la estrategia de seguridad de la actual administración, a cargo del Ejército , la Marina y la Guardia Nacional .

Y el Legislador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, expresó que “el signo más ominoso en su gestión es que su administración avale, legitime y convalida la militarización. Es una traición a su historia, a la lucha de generaciones y al horizonte democrático de México”.

Aunado a los señalamientos de la priista Claudia Anaya, quien mencionó que “usted no solamente no contesta, ni siquiera se inmuta ante los cuestionamientos. ¿A qué vino, presidenta, a cumplir con la formalidad? ¿Vino usted de paseo o vino a comer cacahuates? Es lo único que la he visto haciendo durante la sesión”.

Mientras que a los reclamos se unió la legisladora panista Kenia López Rabadán, donde recriminó que Piedra Ibarra “no ha levantado la voz ante la falta de medicamentos; nunca se atrevió a defender a los niños con cáncer y acompañó la militarización del país”. Junto a asegurar que la titular ha destruido la CNDH y ante su negligencia en el encargo, le exigió su renuncia.