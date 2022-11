A un lado del cadáver, mujer denuncia homicidio de su esposo en Michoacán

A través de redes sociales, una mujer del municipio de Pomocuarán denunció el presunto homicidio de su esposo, en Paracho, Michoacán, donde la Policía Comunal indígena habría cometido el crimen.

En el video, la quejosa se encuentra a un lado del cadáver de su esposo, culpando a las autoridades municipales del homicidio y haciendo un fuerte llamado de atención; también la acompañan sus hijos, mientras sujetan la mano de Antonio, el fallecido.

“Yo les decía que me ayudaran, porque mi esposo todavía presentaba signos vitales, pero ellos (policías) no me hicieron caso y lo que hicieron fue aventarlo a la patrulla como un perro“, alertó.

Sobre el caso, la Fiscalía de Michoacán reiteró que ya hay una carpeta de investigación al respecto.

Por su parte, la esposa del fallecido aseguró que los policías le dispararon en diversas ocasiones. Por ello, en el video muestra el cuerpo inerte con heridas de bala en la espalda, además de un chorro de sangre alrededor de la víctima.