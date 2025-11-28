Trump dice que ‘pausará permanentemente’ la inmigración desde países pobres

Internacional
/ 28 noviembre 2025
    Trump dice que ‘pausará permanentemente’ la inmigración desde países pobres
    La amenaza de Trump de detener la inmigración sería un golpe serio para una nación que durante mucho tiempo se ha definido como destino de inmigrantes. FOTO: AP

Al momento la idea de más deportaciones podría ser económicamente peligrosa, ya que los trabajadores nacidos en el extranjero representan casi 31 millones de empleos

WEST PALM BEACH.-El presidente Donald Trump prometió “detener permanentemente la migración” desde las naciones más pobres, a quienes culpó por el crimen en todo el país.

Lo anterior trasciende luego del tiroteo del miércoles de dos miembros de la Guardia Nacional que fueron desplegados para patrullar Washington, D.C. bajo las órdenes de Trump, uno de los cuales murió poco antes de que el presidente hablara frente a las tropas por video el jueves por la noche.

Al momento un afgano de 29 años que trabajó con la CIA durante la guerra de Afganistán enfrenta cargos por el tiroteo, quien emigró como parte de un programa para reasentar a aquellos que ayudaron a las tropas estadounidenses tras la retirada de Estados Unidos de Afganistán.

El tiroteo de los dos miembros de la Guardia Nacional pareció desencadenar la ira de Trump sobre los inmigrantes, sin embargo, no se refirió específicamente al evento en su publicación en redes sociales.

“Solo la MIGRACIÓN INVERSA puede curar completamente esta situación”, publicó Trump en su plataforma Truth Social. “Aparte de eso, ¡FELIZ ACCIÓN DE GRACIAS A TODOS, excepto a aquellos que odian, roban, asesinan y destruyen todo lo que representa Estados Unidos — ¡No estarán aquí por mucho tiempo!”.

Al momento la idea de más deportaciones podría ser económicamente peligrosa, ya que los trabajadores en Estados Unidos nacidos en el extranjero representan casi 31 millones de empleos, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

El presidente afirmó en su red social que “la mayoría” de los residentes en Estados Unidos nacidos en el extranjero “están en asistencia social, provienen de naciones fallidas o de prisiones, instituciones mentales, pandillas o carteles de drogas”, y los culpó por el crimen en todo el país, que es predominantemente cometido por ciudadanos estadounidenses.

Cabe destacar que un estudio realizado por economistas y publicado inicialmente en 2023 encontró que los inmigrantes tienen un 60% menos de probabilidades de ser encarcelados que las personas nacidas en Estados Unidos.

Los inmigrantes han sido encarcelados a tasas más bajas durante 150 años, encontró el estudio, sumándose a investigaciones pasadas que socavan las afirmaciones de Trump.

Rahmanullah Lakanwal, está acusado de conducir a través del país hasta Washington y disparar contra la especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, y el sargento de Estado Mayor Andrew Wolfe, de 24 años. Beckstrom murió el jueves y Wolfe permanece en estado crítico.

Actualmente bajo custodia, también fue herido de bala y tenía lesiones que al parecer no son letales.

Cuando un reportero le preguntó el jueves si culpaba a todos los afganos que llegaron a Estados Unidos por los tiroteos, Trump dijo: “No, pero hemos tenido muchos problemas con los afganos”.

