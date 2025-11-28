Godoy hace cambios en la FGR: llegan Héctor Elizalde, César Oliveiros y Laura Gómez

México
/ 28 noviembre 2025
    Godoy hace cambios en la FGR: llegan Héctor Elizalde, César Oliveiros y Laura Gómez
    La nueva titular interina de la FGR, Ernestina Godoy, nombró como sus titulares de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Oficialía Mayor. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

Los primeros tres cambios en la Fiscalía General de la República se trata de perfiles cercanos a Godoy y García Harfuch

La nueva titular interina de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, nombró como sus titulares de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Oficialía Mayor: Héctor Elizalde Mora, César Oliveiros y Laura Gómez.

Medios de comunicación apuntan que los perfiles que llegan tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la FGR, son personajes cercanos a la nueva fiscal interina y al secretario Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

LOS TRES PRIMEROS CAMBIOS DE GODOY EN LA FGR

Oliveros llegará a la FEMDO en sustitución de Alfredo Higuera Bernal; es cercano a Godoy Ramos y ya trabaja dentro de la unidad anticrimen organizado de la FGR en el tema de robo de hidrocarburo; aunado a su cercanía con la fiscal interina.

Elizalde Mora encabezará la AIC en sustitución de Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez; es un abogado que ha trabajado tanto en la Secretaría de Gobernación como en la FGR, e incluso se desempeñó como subsecretario de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México bajo la titularidad de García Harfuch. Cabe destacar que Gallo Gutiérrez era el principal contacto con la embajada de Estados Unidos en México para temas de seguridad.

En el año 2020, después de un atentado en contra del entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (García Harfuch), Héctor Elizalde fue designado como encargado de despacho de la SSC CDMX; además de que se encargó de atender parte de las investigaciones por el atentado del pasado 26 de junio de 2020.

Por último, Gómez llegará a la Oficialía Mayor de la FGR en sustitución de Francisco Santiago Sáenz de Cámara Aguirre. La funcionaria lleva 25 años colaborando con Godoy

Ya suman cuatro movimientos importantes dentro de la FGR en menos de 24 horas, luego de que Ernestina Godoy asumiera el cargo en sustitución de Cristina Reséndiz Durruty, quien fue titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC).

SALIDA DE GERTZ MANERO DE LA FGR

La salida de Alejandro Gertz Manero ocurrió tras un día de especulaciones en el Senado de la República y medios de información mexicanos, su dimisión ocurre ante la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum como embajador de un ‘país amigo’, del cual no precisó más detalles.

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

