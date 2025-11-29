Advierte Trump que se considere el espacio aéreo de Venezuela ‘cerrado en su totalidad’

WASHINGTON- A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario estadounidense advirtió que tanto las aerolíneas como los pilotos deberán tener en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela “permanecerá cerrado en su totalidad”.

”A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP”, precisa el mensaje de Trump, mismo que no da detalles sobre la circunstancia vinculada con el cierre, tomando en cuenta el actual momento de alta tensión entre ambos países.

Así mismo, este mensaje publicado el día de hoy es después de que el diario The New York Times, diera a conocer la conversación telefónica entre Trump y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la que se exploró un posible encuentro, hasta ahora en lo que concierne a esta llamada ninguna de las dos partes no ha confirmado o negado de manera oficial.

Marco Rubio quien es el secretario de Estado de Estados Unidos y que es crítico del Gobierno de Maduro, participó en la llamada telefónica en la que ambos mandatarios no concretaron planes concretos para un posible encuentro.

Esta noticia sobre la conversación entre Trump y Maduro se produce un día después de que el mandatario republicano advirtiera que sus Fuerzas Armadas van a actuar “muy pronto” en tierra contra presuntos “narcotraficantes de Venezuela”, esto ocurre mientras mantiene el despliegue naval en el Caribe.

El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense pidió “extremar la precaución” a las aeronaves al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera como “una situación potencialmente peligrosa” en la zona.