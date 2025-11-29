Unidad antilavado de EU actualiza alerta sobre transferencias que involucren a inmigrantes e incluye las remesas

México
/ 29 noviembre 2025
    Unidad antilavado de EU actualiza alerta sobre transferencias que involucren a inmigrantes e incluye las remesas
    La medida forma parte de los esfuerzos para prevenir que “foráneos ilegales” utilicen el sistema financiero de EU para transferir fondos obtenidos no legalmente. FOTO: CUARTOSCURO

Se ajusta la orden ejecutiva por la cual empresas de servicios monetarios deben presentar un informe de actividad sospechosa por cualquier transacción que involucre al menos 2 mil dólares

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una actualización de la alerta que ya había dado a conocer en días pasados sobre las trasferencias de fondos que involucran a los indocumentados extranjeros, en las que se incluye a las remesas.

Expuso que con esta alerta se ajusta la Orden Ejecutiva 14159, Protección del Pueblo Estadounidense contra Invasiones mediante la cual las empresas de servicios monetarios deben presentar un informe de actividad sospechosa por cualquier transacción que involucre al menos 2 mil dólares.

Cuando sepan, sospechen o tengan motivos para dudar que está relacionada con una posible infracción de la ley o regulación, deben emitir una alerta.

También se consideran las transferencias transfronterizas de fondos derivados de empleos ilegales o de fondos que las instituciones tengan conocimiento, sospeche o tenga motivos para desconfiar que se obtuvieron ilícitamente en Estados Unidos.

Dio a conocer que lo anterior forma parte de los esfuerzos para prevenir que “foráneos ilegales” utilicen el sistema financiero estadounidense para transferir fondos obtenidos no legalmente.

En un comunicado, la unidad antilavado de EU destacó que durante los últimos años, se ha observado un volumen significativo de transferencias transfronterizas de fondos.

Incluso de remesas de personas residentes en el país, por lo que este año se han tomado diversas medidas para alertar sobre los riesgos que presenta la actividad financiera transfronteriza.

Por eso FinCEN pidió a las instituciones financieras reforzar los mecanismos de prevención en ese tipo de operaciones.

Al respecto el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, dijo que “las empresas de servicios financieros deben estar atentas a la identificación de actividades financieras sospechosas que involucren a inmigrantes indocumentados que representen amenazas significativas para la seguridad nacional y pública”.

Señaló que “en el Departamento del Tesoro, seguiremos protegiendo al pueblo estadounidense mediante el fiel cumplimiento de las leyes de Estados Unidos”.

