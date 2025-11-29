Urge Cuauhtémoc Cárdenas al Gobierno de Sheinbaum un diálogo con sus críticos

México
/ 29 noviembre 2025
    Urge Cuauhtémoc Cárdenas al Gobierno de Sheinbaum un diálogo con sus críticos
    Cuauhtémoc Cárdenas destacó la capacidad que tuvo su padre, el General Lázaro Cárdenas del Río, para respetar a la Oposición. FOTO: REFORMA

Expresó su preocupación ante la falta de diálogo entre el Gobierno y quienes piensan diferente

Cuauhtémoc Cárdenas urgió al Gobierno a escuchar a sus críticos para encontrar soluciones conjuntas ante los problemas que aquejan al País.

Durante la presentación de un libro en memoria de Porfirio Muñoz Ledo, el ingeniero Cárdenas expresó su preocupación ante la falta de diálogo entre el Gobierno y quienes piensan diferente.

”En estos días se manifiestan discrepancias y críticas muy fuertes hacia el Gobierno, pero se manifiestan también inquietudes válidas, y ahí es donde a mÌ me preocupa mucho que no haya diálogo. No hay diálogo y no se discuten las cosas, no se discuten los problemas. A mí me preocupa que no nos sentemos con el que tengamos diferencias”.

”Es indispensable abrir el diálogo entre los que tenemos diferencias; si nos oímos nada más entre los que estamos de acuerdo, muy a gusto y brindamos, pero creo que hay que hablar también con aquellos con los que no estamos de acuerdo y a lo mejor encontramos algo bueno, a lo mejor no, pero es algo muy importante”, dijo Cárdenas.

Al final de la presentación del libro, en el Colegio de San Ildefonso, el ex candidato presidencial respondió, a pregunta expresa, que en el País es necesaria una reforma fiscal.

”El Estado requiere de recursos para invertir en cuestiones fundamentales, me preocupa mucho la deteriorada calidad de la educación y de los servicios de salud, por ejemplo, o que no tengamos recursos para universalizar la seguridad social”, señaló el ex candidato presidencial.

En octubre de 2020, frente al entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas destacó la capacidad que tuvo su padre, el General Lázaro Cárdenas del Río, para respetar a la Oposición.

”Fue respetuoso de la Oposición, como se puede constatar. Ante los persistentes y viscerales ataques de las oposiciones, respondiendo a ellos con su labor política y conducta cívica, pues sabía qué y quiénes los movían y quiénes las representaban”, destacó en aquella ceremonia por el aniversario luctuoso del General Cárdenas.

En plena campaña presidencial, la hoy Mandataria Claudia Sheinbaum se reunió con el ingeniero Cárdenas con quien dijo conversó sobre los problemas del País. En aquella reunión participó Lázaro Cárdenas Batel, actualmente es Jefe la Oficina de Presidencia.

