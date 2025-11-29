EU y Texas exigen a México pagar agua faltante

Los gobiernos de Estados Unidos y de Texas exigieron que México cumpla sus obligaciones fijadas en el tratado bilateral sobre aguas internacionales de 1944 y cubra el déficit de entrega de líquido de la cuenca del río Bravo correspondiente al ciclo quinquenal 2020-2025, concluido el pasado 24 de octubre.

Altos funcionarios de los departamentos de Estado y de Agricultura de EU, así como de la sección estadounidense de la Comisión Internacional de Límites y Aguas se reunieron esta semana con sus homólogos mexicanos para discutir las medidas inmediatas y concretas para el cumplimiento de la entrega de líquido.

”Los funcionarios examinaron los recursos hídricos disponibles y Estados Unidos presionó para que se entregaran los máximos suministros posibles a los usuarios de Texas”, indicó en un comunicado el Departamento de Estado.

”Hemos solicitado información adicional y nos reuniremos nuevamente para considerar opciones adicionales”.

Reconoció que México suministró más agua de la cuenca del río Bravo el último año del ciclo quinquenal que en los cuatro años previos juntos.

Sin embargo, señaló, el déficit en las entregas de líquido ha exacerbado la escasez en Texas y ha contribuido a perdidas de cientos de millones de dólares en cultivos.

”El Presidente (Donald) Trump y el Secretario (de Estado, Marco) Rubio han sido claros en que México debe cumplir con sus obligaciones bajo el Tratado de Aguas de 1944, incluyendo compensar el déficit de aproximadamente 865,000 acres-pies (1,066 millones de metros cúbicos) durante el ciclo quinquenal 2020-2025 y cumplir con los requisitos de suministro bajo el ciclo 2025-2030”, advirtió.

”Esto incluye un plan para cumplir de manera confiable con los requisitos del tratado de agua que considere las necesidades de los usuarios de Texas”.

En Tanto, el Gobernador de Texas, Greg Abbott, exigió que México aborde de inmediato su incumplimiento de las obligaciones mínimas de suministro de agua a EU.

”México debe rendir cuentas por sus continuos incumplimientos de nuestro antiguo acuerdo sobre el agua”, declaró el pasado viernes.

“Debido a su patrón de negligencia, los agricultores texanos est·n sufriendo dificultades evitables y una erosión de la viabilidad agrícola del Valle del Río Grande (...) El incumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 viola elementos fundamentales del derecho internacional y la diplomacia, y debe corregirse de inmediato”.

Al cierre del ciclo 36 de entrega de agua, México aportó 1,092 de los 2,158 millones de metros c˙bicos previstos como cuota quinquenal en el tratado bilateral de 1944, es decir poco más de la mitad.

Ante la inminencia del escenario de incumplimiento, que provocó reclamos de actores políticos en Texas, y amagos de Trump, México suscribió el 29 de abril de este año un acuerdo con EU en el que se comprometió a aportar entre 400 y 518 millones de metros cúbicos entre mayo y octubre (el volumen restante se aportarÌa en el próximo ciclo quinquenal). Al final entregó 347 millones de metros cúbicos.

Piden garantizar abasto en frontera

CD. VICTORIA.- El pago de la cuota de agua que México debe entregar a Estados Unidos, conforme al tratado bilateral de 1944, no debe afectar a las poblaciones y los productores agrícolas de la frontera de Tamaulipas que se abastecen de las presas internacionales Falcón y La Amistad, consideró el ex diputado local Edgardo Melhem Salinas.

”México debe defender primero el agua para el consumo humano para la zona, para las ciudades de la zona fronteriza”, indicó.

”Antes de pensar en dar el agua en pago debemos de garantizar el agua para Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros”.