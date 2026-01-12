Activan ofensiva sanitaria para frenar plaga que amenaza al ganado

/ 12 enero 2026
    Activan ofensiva sanitaria para frenar plaga que amenaza al ganado
    Señalan que el plan también contempla fortalecer el control de la movilización con rutas itinerantes en San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, con apoyo de la Guardia Nacional. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

La Secretaría de Agricultura acordó un plan de acción especial para contener y controlar el avance del gusano barrenador del ganado en Veracruz y Tamaulipas

CDMX.- El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, sostuvo reuniones de trabajo en Tampico con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y en Veracruz con el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), Rodrigo Calderón Salas, con el objetivo de definir una estrategia para frenar la propagación del gusano barrenador del ganado (GBG).

De acuerdo con un comunicado de la dependencia, en ambos encuentros participaron líderes ganaderos y el cuerpo directivo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), encabezado por su director en jefe, Javier Calderón Elizalde, quienes acordaron acciones inmediatas para contener la plaga en el centro y norte de Veracruz, así como en Tamaulipas.

Entre las medidas definidas se encuentra el refuerzo del control en la movilización de ganado, la incorporación de 20 nuevas brigadas de campo para ampliar la cobertura sanitaria —con lo que se suman 170 personas—, el incremento en la liberación de moscas estériles, así como mayor capacitación y el aumento en el número de trampas de monitoreo.

Durante las reuniones, Berdegué Sacristán subrayó que el eje central de la estrategia es el fortalecimiento permanente de las acciones de contención, mediante la coordinación entre gobiernos estatales y municipales, productores, Senasica y la Secretaría de Agricultura.

“La tarea inmediata consiste en desactivar los casos que se han presentado recientemente en Tamaulipas, así como reforzar las medidas preventivas en dicha entidad. En el norte y centro de Veracruz trabajamos para contener el avance y dirigirlo de manera controlada hacia el sur del estado”, afirmó el funcionario federal.

Por su parte, Villarreal Anaya reconoció el trabajo conjunto entre los gobiernos federal, estatal y municipal, así como de Senasica, asociaciones ganaderas y productores, y expresó su confianza en que el plan permitirá erradicar la plaga y proteger la actividad pecuaria en la entidad.

“Sostengamos el esfuerzo para que esto se mantenga y nos vuelva a dar oportunidades económicas a quienes se desempeñan en este campo, que es una vocación de tradición tamaulipeca”, señaló el mandatario estatal.

En Veracruz, Calderón Salas presentó propuestas elaboradas junto con organizaciones ganaderas, entre las que destacan el reforzamiento de puntos de verificación de salud animal en Pánuco, Pueblo Viejo, Cosamaloapan, Puente Alvarado, Puente Papaloapan y La Tinaja, así como la instalación de cuatro módulos móviles de inspección en carreteras y entronques hacia otros estados.

Finalmente, Calderón Elizalde añadió que el plan también contempla fortalecer el control de la movilización con rutas itinerantes en San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, con apoyo de la Guardia Nacional, para cerrar el paso a la propagación del gusano barrenador. Con información de El Universal

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

