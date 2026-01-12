Se nacionalizan terrenos en el Sur para construcciones del Tren Maya

México
/ 12 enero 2026
    Se nacionalizan terrenos en el Sur para construcciones del Tren Maya
    Se nacionalizan terrenos en el Sur para construcciones del Tren Maya FOTO: CUARTO OSCURO | Elizabeth Ruiz

Bajo la administración de Sedena, las obras del Tren Maya tienen el objetivo de fortalecer la infraestructura y economía local

En el 12 de enero se ha destacado que la medida de nacionalización de tierras, para el Tren Maya, ha comenzado su implementación, según los parámetros publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El objetivo tiene la finalidad de garantizar la construcción y operación de obras complementarias del Tren Maya; especialmente el tramo 4, el cual corresponde de Izamal a Cancún.

TE PUEDE INTERESAR: Tren Maya: miles de millones invertidos y números rojos al cumplir dos años

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ordenó la expropiación de hectáreas del ejido Yaxché, ubicado en el municipio de Dzitás, Yucatán.

Se informó que los terrenos expropiados han sido clasificados como tierras de temporal uso común. Dichas propiedades ahora serán gestionadas por la empresa estatal Tren Maya, S.A de C.V.

Para la compensación de las tierras, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) estableció una indemnización de 7,363.72 pesos.

La nacionalización de las tierras, para el uso público, se argumenta con los artículos 27 y 89 de la Constitución, al igual que en la Ley Agraria.

Medios han destacado que la expropiación tiene la función de ser un componente esencial en el plan de los ‘Cien compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación’. Así está estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Se estima que las expropiaciones tendrán la finalidad de fortalecer la Economía Moral y el Trabajo, gracias a la accesibilidad y actualización del transporte.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Muchos de los daños son irreversibles’: organizaciones a dos años del Tren Maya

En paralelo, los derechos y obligaciones del proyecto fue trasladado desde FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V a Tren Maya, S.A. de C.V, bajo la gestión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Tendrán su control, y mantenimiento, más de 3,000 kilómetros de vías férreas.

Temas


4T
Tren Maya

Localizaciones


Quintana Roo
Yucatán

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Sedena

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Trump: Uso excesivo de la fuerza

Trump: Uso excesivo de la fuerza
true

Sheinbaum, la rana en la olla en la relación con Trump
La Mandataria recordó que la relación con el presidente Trump ha sido constante durante casi un año, con momentos de tensión, pero también de diálogo.

‘Nunca negociaremos la soberanía’: Sheinbaum habla del T-MEC tras llamada con Trump
Amistad. El exboxeador negó que la conductora esté bajo tutela y pidió respeto ante las versiones difundidas en medios y redes sociales

¿Lo hicieron enojar? Reaparece Julio César Chávez con Yolanda Andrade y pide que la dejen fuera de los chismes

La ABM informó que a partir del próximo 1 de julio de 2026 todas aquellas personas que realicen depósitos o retiros en efectivo de más de 140 mil pesos en sucursales bancarias del país, deberán cumplir con requisitos.

A partir de 2026, bancos pedirán INE para retirar o depositar dinero en efectivo

Volkswagen de México y Profeco mantienen activos llamados a revisión por posibles defectos en bolsas de aire Takata y Joyson que podrían causar lesiones en caso de accidente

Profeco alerta por fallas en airbags de más de 38 mil autos Volkswagen y Seat en México

Mark Ruffalo y Wanda Sykes protestan contra ICE en los Globos de Oro

Mark Ruffalo y Wanda Sykes protestan contra ICE en los Globos de Oro
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el abanderamiento de la delegación mexicana que representará al país en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, en una ceremonia realizada en Palacio Nacional.

Sheinbaum abandera a la Delegación que viajará a los Juegos Olímpicos de Invierno