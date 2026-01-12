Se nacionalizan terrenos en el Sur para construcciones del Tren Maya

En el 12 de enero se ha destacado que la medida de nacionalización de tierras, para el Tren Maya, ha comenzado su implementación, según los parámetros publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El objetivo tiene la finalidad de garantizar la construcción y operación de obras complementarias del Tren Maya; especialmente el tramo 4, el cual corresponde de Izamal a Cancún.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ordenó la expropiación de hectáreas del ejido Yaxché, ubicado en el municipio de Dzitás, Yucatán.

Se informó que los terrenos expropiados han sido clasificados como tierras de temporal uso común. Dichas propiedades ahora serán gestionadas por la empresa estatal Tren Maya, S.A de C.V.

Para la compensación de las tierras, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) estableció una indemnización de 7,363.72 pesos.

La nacionalización de las tierras, para el uso público, se argumenta con los artículos 27 y 89 de la Constitución, al igual que en la Ley Agraria.

Medios han destacado que la expropiación tiene la función de ser un componente esencial en el plan de los ‘Cien compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación’. Así está estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Se estima que las expropiaciones tendrán la finalidad de fortalecer la Economía Moral y el Trabajo, gracias a la accesibilidad y actualización del transporte.

En paralelo, los derechos y obligaciones del proyecto fue trasladado desde FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V a Tren Maya, S.A. de C.V, bajo la gestión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Tendrán su control, y mantenimiento, más de 3,000 kilómetros de vías férreas.