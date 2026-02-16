Acusan al alcalde de Epazoyucan por discriminar a regidoras; CDHEH emite recomendación por abuso

/ 16 febrero 2026
    Acusan al alcalde de Epazoyucan por discriminar a regidoras; CDHEH emite recomendación por abuso
    Entre las medidas establecidas se incluyó la reparación integral del daño a las afectadas ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

El caso incluye señalamientos por discriminación y violencia política de género contra integrantes del cabildo

PACHUCA, HGO.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) emitió la Recomendación R-VG-0001-26 dirigida al alcalde de Epazoyucan, Carlos Montaño Rodríguez, tras acreditar violaciones graves a los derechos humanos de cuatro integrantes del cabildo, entre ellas una regidora con discapacidad visual y otra embarazada.

La resolución se originó luego de que el Congreso del Estado de Hidalgo solicitara la intervención del organismo autónomo ante presuntos actos de violencia política por razón de género, conductas discriminatorias y desacato a obligaciones institucionales, según el informe del caso.

Bajo el expediente CDHEH-VG-1137-25, la comisión concluyó que el presidente municipal omitió garantizar condiciones de igualdad, respeto y accesibilidad en el ejercicio del cargo de las personas afectadas.

De acuerdo con la investigación, se documentaron expresiones y acciones que pusieron en entredicho la capacidad de una regidora debido a su discapacidad visual, lo que —señala la CDHEH— impactó su dignidad, estabilidad emocional y derechos político-electorales.

En otro de los casos, la comisión determinó que una regidora no pudo rendir protesta tras el nacimiento de su hija, sin que se realizaran ajustes razonables ni se aplicara perspectiva de género para asegurar su participación en funciones públicas.

La presidenta del organismo, Ana Parra, sostuvo que la maternidad no puede ser motivo de exclusión ni limitación en la vida política. “El ejercicio de los derechos no se interrumpe por razones de maternidad o condición de discapacidad”, afirmó.

Entre las medidas establecidas se incluyó la reparación integral del daño a las afectadas, la implementación de capacitación obligatoria en derechos humanos y perspectiva de género para autoridades municipales, así como la apertura de procedimientos administrativos para deslindar responsabilidades.

El ayuntamiento contará con un plazo de 10 días hábiles para informar si acepta la recomendación y detallar las acciones que emprenderá para su cumplimiento. Con información de Excélsior

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

